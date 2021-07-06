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紐約市體感溫度破百 傍晚恐有暴雷雨

重啟動力消退 史指終止連漲

財經新聞組／綜合報導
華爾街本周因假期而縮短，在擔憂疫情期間最好的經濟復甦可能已經過去後，股指走低。美聯社
華爾街本周因假期而縮短，在擔憂疫情期間最好的經濟復甦可能已經過去後，股指走低。美聯社

華爾街本周因假期而縮短，在擔憂疫情期間最好的經濟復甦可能已經過去後，股指走低。

道瓊工業平均指數下跌208.98點或0.6%至3萬4577.37點，主受道氏、開拓重工、摩根大通和雪佛龍的拖累。史坦普500指數在開盤創新高後收跌8.8點或0.2%至4343.54點，中止去年8月虫來最長的7日連漲走勢。那斯達克綜合指數上漲24.32點或0.17%至1萬4663.64，收創新高。美股5日因7月4日獨立日假期休市。

國防部取消與微軟100億元的JEDI雲端合約，亞馬遜上漲4.69%。國防部取而代之重新啟動一項新合同，並徵詢亞馬遜和微軟的建議。此外，賈西(Andy Jassy)正式接任亞馬遜CEO，貝佐斯(Jeff Bezos)出任董事會執行主席。

投資人正在考慮幾個跡象，以顯示疫情自最嚴重時期快速反彈的動能可能已見頂。最新數據顯示，衡量服務業主要指標的ISM服務業指數從5月創紀錄水平放緩至6月的60.1；接受《道瓊》調查的經濟學者預計該指數為63.5。2日的就業報告顯示失業率從預期的5.6%回升至5.9%。

債券殖利率也下跌，10年期美國國債殖利率低於1.4%，進一步證明投資人懷疑美國經濟實力。

許多華爾街人士預計，在歷史性的經濟重啟推動上半年股指表現強勁後，今年剩餘時間的漲幅將更小、更震盪。史指今年以來已上漲近16%。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Michael Wilson)在報告中表示，「美國經濟正在蓬勃發展，但眾所周知，資產市場也反映出這一點。目前還不清楚這種成長會有什麼代價。」「更高的成本代表了更低的獲利，這是整個股市走勢一直在收窄的另一個原因。在股市過熱後，今年夏天可能會先休息一下。」

DCLA投資組合經理人塞昔(Sarat Sethi)說，「一切太過完美，讓人很擔心。」「自10月以來，股指只進行了5%的修正。我的確認為短期內有點熱過頭，需要小心，投資人應該放眼長期成長個股，而不是只追逐市場波動，某些類股的表現將導致股票投票更加挑剔。」

花旗分析師告訴客戶，他們對央行政策感到擔憂，並認為幾周後開始的財報季可能達不到預期。在強勁的第1季財報後「上升的內在預期」，7月可能「是個令人不安的月份」。

在中國表示新用戶在進行網絡安全審查之前無法下載該App後，中國網約車巨頭滴滴出行股價暴跌19.6%。滴滴上周剛剛在紐約證券交易所掛牌，這項消息令市場感到意外。

由於石油生產國組織OPEC與其盟國之間關於原油產量政策的重要會議被取消，西德州中質原油(WTI)價格漲至6年高點。取消是因為阿拉伯聯合大公國拒絕增產石油議程延長至第二天的提議。WTI原油一度觸及76.98元高點，為2014年11月以來的最高價。WTI收於73.37元。

投資人也在等待8日公布的6月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄，以尋找有關逐步退出量化寬鬆計畫的幕後討論線索。

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