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有人快餓死有人賺飽飽 巴菲特嘆冠情造成極度不公

編譯黃淑玲／綜合外電
巴菲特（左）和孟格2019年參加波克夏股東大會活動。 (路透)
巴菲特（左）和孟格2019年參加波克夏股東大會活動。 (路透)

「股神」巴菲特周二（29日）在CNBC的一個特別節目中談論新冠疫情帶來極度失衡的影響，數十萬、甚至數百萬的小企業受到非常嚴重的傷害，然而幾乎所有的大企業卻好到不行。他說，新冠病毒的難以預測性，還沒完沒了。

去年3月新冠疫情在全美各地陸續爆發，20兆美元規模的經濟全面停擺。做小生意的店家被迫關門不能營業，消費者改到大型零售商和電子商務巨人採買。美國去年第1季的國內生產毛額（GDP）崩跌31.4%，是「後經濟大蕭條」時代前所見未見的下挫。

巴菲特說：「一切至今還沒結束。我指的是『不可預測性』依然在。情況一直都非常難預測，對有些人和企業，結果比料想的好。然而對有些人來說，所有的希望都破滅了。」

來源：CNBC Television頻道

巴菲特長期事業夥伴孟格也一起上節目，孟格舉汽車經銷商為例，疫情就帶來大量獲利。「業績不只是回到正常而已，是他們沒料想到的超級成功。只有疫情才讓他們有機會數錢數到手軟。」

不過，疫情之初，「在（去年）3月、4月時，我們有所入股的經銷商都真心覺得將會有一堆麻煩。」巴菲特說。他經營的波克夏公司旗下有個汽車公司，是美國最大的汽車經銷網之一，有78家獨立營運的汽車銷售商。

巴菲特表示，自己由這場史無前例的疫病大流行，學到的最大教訓是，世界對於勢必會發生的緊急情況，竟是如此疏於準備。「疫情定會襲來，這還不是想像得到的最壞的情況。」他說，「社會對於看似遙遠卻可能沒多久真會發生的事，準備得一陣慌亂。」

巴菲特提到各界對核子、化學和生物以及現在網路等等威脅，所可能帶來的可怕後果，都有下一些工夫研究和因應。但對於這次疫病大流行，社會似乎沒看到特別拿手的掌控對策。「我和孟格在許多方面都一直沒道理地幸運，此時此刻還能在這裡，真的是最幸運的事。」巴菲特認為，應該思考「我們該做什麼，來讓50年後、100年後、200年後的人類可以享受更好的生活，而不是把它弄得亂七八糟。」

巴菲特 疫情 汽車

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