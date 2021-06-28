臉書推升科技股 史指那指同創高

受臉書勝訴和科技股普遍走強提振，美股再創新高。(美聯社)

受臉書勝訴和科技股普遍走強提振，美股再創新高。

史坦普500指數 上漲9.91點或0.23%收4290.61點，再創收盤新高。而那斯達克指數上漲140.12點或0.98%至1萬4500.51點，同創歷史新高。然而，由於能源和運輸類股承壓，道瓊工業平均指數下跌150.57點或0.44%收3萬4283.27點。

科技股領漲，蘋果和Salesforce上漲超過0.7%。在美國聯邦法院駁回聯邦貿易委員會(FTC)針對臉書的反壟斷訴訟後，臉書上漲4.18%。半導體股是另一個亮點，輝達上漲5.07%，博通上漲2.29%。

航太鉅子波音拖累道指，在監管機構告知其長程飛機不太可能在2023年中後期獲得認證後，波音股價下跌3.39%。CEO卡爾霍恩(Dave Calhoun)本月初表示，預計將於2023年第4季前獲得認證。

Bryn Mawr Trust投資 長米爾斯(Jeff Mills)表示，近期科技股的強勢可能是今年稍早周期性股票表現優異的部分原因，「金融股就是個很好的例子，這成為市場最熱門的交易標的。就某方面而言，它已出現大幅上漲空間。」「另一方面，幾支全球性的大型股過去6個月的大部分時間裡，一直都在橫盤整理。」

大多數天期的國債殖利率 回落，指標10年期國債殖利率下滑至1.48%左右。殖利率與價格成反比。

高盛分析師胡塞(Chris Hussey)在給客戶的報告中表示，「在產業面，考量殖利率的特點是導致具高股息殖利率的公用事業和生活必需品類股的表現優於金融股。能源表現最差，因為整體通貨再膨脹交易暫時被擱置。」

由於投資人越來越相信美國當前通膨不會持續影響經濟，只是暫時的上漲，股市上周創下數月來最佳單周走勢。

史指25日收於4,280.70點的歷史高點，而道指上漲237點。雖然那指25日收低，但全周上漲2.35%，為4月9日以來單周最佳，6月累計上漲4.45%。

商務部報告5月通膨指標上漲3.4%，為1990年代初以來最快漲幅。

核心個人消費支出物價指數(PCE)的飆升可能會讓投資人感到擔心，因為這是聯準會(Fed)最愛的指標。即使如此，月增率仍低於接受《道瓊》調查的經濟學者預測，並讓投資人相信整個經濟範圍的物價上漲可能是短暫且可控的。

拜登總統26日澄清，如果沒有民主黨支持的妥協方案，他不打算否決該立法，讓大規模的兩黨支持基礎建設方案在27日晚上似乎重現生機。共和黨參議員27日表示，雙方可以繼續磋商。

Oppenheimer Asset Management首席投資策略師史托茲福斯(John Stoltzfus)在報告中寫道，「上周在華府敲定的兩黨共識基礎建設協議似乎有可能成為現實。」「該法案對國家近期和長期有利，創造就業機會，促進經濟成長，支撐企業收入和獲利增加，並提高美國在更新但競爭激烈的21世紀與其他國家競爭的能力。」

接下來的重要經濟數據是6月就業報告，勞工部定7月2日發布。

經濟學者預計6月非農就業人數增加68.3萬。雖然如此強勁的讀數超越 5月的55.9萬，但仍低於某些人預期在擺脫新冠病毒危機後能夠實現復甦的100萬。

投資人還將仔細研究6月的報告，觀察薪資是否有上漲跡象，因為雇主越來越難找到勞工來填補職位空缺，而且有些州的疫情失業救濟金逐漸減少。