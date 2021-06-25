經濟復甦樂觀 史指收創新高

史指本周上漲2.7%，創 2月初以來最大單周漲幅。美聯社)

美股上漲，史坦普500指數 一路大漲至創紀錄新高，因為投資人看好隨著經濟繼續從疫情中復甦，通膨上升將是暫時的。

史指上漲14.21點或0.33%至歷史新高4280.71點，金融類股表現最好，上漲1.3%。道瓊工業平均指數上漲237.02點或0.69%至3萬4433.84點，距歷史高點不到2%。那斯達克綜合指數回吐盤中漲幅收低9.32點或0.06%至1萬4360.39點，因10年期美國 國債殖利率躍升4個基點至1.52%。

史指本周上漲2.7%，創 2月初以來最大單周漲幅。道指本周上漲3.4%，為3月中旬以來表現最佳單周，那指周升2.4%。

商務部指出，聯準會(Fed)最在乎的關鍵通膨指標PCE在5月上漲3.4%，為1990年代初以來最快漲幅。該指數與接受《道瓊》調查的經濟學者預期相符。核心PCE月升0.5%，低於預期的0.6%。

核心PCE上漲反映出經濟擴張的快速步伐和由此產生的物價壓力，並展示出自2020年新冠疫情導致停擺後的經濟發展情形。

Commonwealth Financial Network資深全球投資分析師加加爾(Anu Gaggar)表示，「這為Fed的論點提供了支持，亦即通膨是暫時性的，並有助緩解人們對通膨失控的擔憂。」「這應該會繼續為股票 等風險資產提供支持。」

在Fed宣布銀行業可以輕鬆抵禦嚴重衰退後，銀行股上漲。Fed在發布年度壓力測試結果時表示，在假設的經濟衰退中，於2021年接受測試的23家機構仍「遠高於」最低資本要求。這項結果為銀行提高股利和回購股票釐清道路，這些措施在疫情期間暫停。

富國銀行(Wells Fargo)上漲2.66%，而Fifth Third和PNC均上漲超過2%。摩根大通和美國商銀均上漲超過1%。

Nike飆升15.53%，提振道指。該公司財報的獲利和營收都超出華爾街預期。數位銷售額較去年成長41%，比2年前增加147%。

另一方面，聯邦快遞下跌3.63%，即使其財報獲利和營收都超過預期，並提出強勁的年度財測。

由於富時羅素(FTSE Russell)在收盤後重新平衡股指，交易量增加。美國商銀估計，包括羅素1000和羅素2000在內的羅素指數總共有625支股票變動，將導致價值超過1700億元的股票易手。

拜登總統24日宣布，白宮與兩黨參議員達成一項基礎建設協議。議員們數周來一直致力於制訂一項大約1兆元的一籃子計畫，現在可在雙方支持下在國會通過。內容將包括在道路、橋樑和鐵路、電動車基礎建設和電動交通等交通領域的5790億元新支出。

由於對Fed收緊政策的擔憂，股市上周表現低迷。隨著Fed提前升息，道指下跌3.5%，史指下跌1.9%。