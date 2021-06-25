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通膨是暫時的？美銀不認同：未來四年恐都維持高檔

編譯林奇賢／綜合外電
美國銀行（BofA）預期，美國通膨將維持在高檔二至四年。路透
美國銀行（BofA）預期，美國通膨將維持在高檔二至四年。路透

在愈來愈多人認為通膨攀升是過渡現象之際，美國銀行（BofA）預期，美國通膨將維持在高檔二至四年，並表示只有金融市場崩跌，才能避免各國央行在未來半年緊縮貨幣政策。

路透報導，美銀首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）25日表示：「許多人認為通膨是過渡性的，同時卻又認為刺激措施、經濟成長、資產／大宗商品/房價通膨會持續下去，這一點極為有趣。」

哈奈特認為，美國未來二至四年的美國通膨年升率將介於2%-4%。美銀在報告中指出，美國過去100年來的通膨年升率平均值為3%，2010年代為2%，去年為1%，但今年來的年化通膨率為8%。

美銀根據EPFR全球公司的數據計算指出，在23日止的當周，投資人共投入70億美元至股票基金，債券基金吸金99億美元，現金基金則淨流出535億美元。美銀的客戶仍大量投資股票，而現金配置占比仍遠低於長期平均值。

聯準會（Fed）主席鮑爾22日承諾，不會僅憑通膨疑慮就太快升息。這番言論被認為是要緩和投資人的不安情緒，畢竟Fed上周公布的利率點狀圖顯示，決策官員認為Fed最快將在2023年升息，比之前的預估提前一年。

美國 投資 股票

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