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史指反彈暫歇 那指續創新高

財經新聞組／綜合報導
史坦普500指數回吐早盤升幅，收盤下跌，因市場反彈行情暫時休息。美聯社
史坦普500指數回吐早盤升幅，收盤下跌，因市場反彈行情暫時休息。美聯社

史坦普500指數回吐早盤升幅，收盤下跌，因市場反彈行情暫時休息。

史指下跌4.6點或0.11%至4241.84點，3個交易日來首度下跌，較歷史高點仍低0.4%。道瓊工業平均指數下跌71.34點或0.21%收3萬3874.24點。那斯達克綜合指數表現相對較好，上漲18.46點或0.13%至1萬4271.73點，再創歷史收盤新高。

領跌史指的是公用事業類股，下跌1.1%，而消費性必需品和材料也出現小幅下跌。

隨著油價持續上漲，包括埃克森美孚(Exxon Mobil)在內的能源股攀升。布蘭特原油23日突破每桶75元，觸及2年高點。西方石油(Occidental Petroleum)上漲3.17%，而德文能源(Devon Energy)上漲 1.96%。

部分主要科技股支撐大盤走勢。特斯拉上漲5.27%，而Netflix上漲0.77%，臉書也上漲0.46%。

即使今日下跌，但史指本周仍上漲1.8%，自上周聯準會(Fed)意外政策轉變引發的拋售中反彈。Fed預計今年通膨將比以前高得多，同時暗示最快在2023年升息2次。

6月史指和那指都呈上揚，分別上漲0.9%和3.8%。道指則由於開拓重工和摩根大通疲軟，本月仍處下跌。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示：「下半年股指將面臨全面盤點。」「隨著市場領導地位、經濟復甦軌跡和通膨持續的不確定性，收緊貨幣政策的風險似乎越來越大。這種背景可能會產生一些波動，但不會終結長期牛市。」

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)22日在眾議院特別小組作證，似乎提振了市場情緒，因為他重申通膨壓力將只是暫時的。

他列舉機票、酒店價格和木材，以及普遍飆升的消費者需求，正在推動一年前在疫情初期面臨政府大量限制的經濟復甦。他說，這些因素應該會在未來幾個月內「自行解決」。

他對眾議院新冠疫情危機問題小組委員會說：「它們並沒有讓經濟全面緊縮或隨著時間演進而推升通貨膨脹率。」

指數 疫情 眾議院

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