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美上周初領失業救濟金人數意外增加 4月底以來首見

美上周初領失業救濟金人數意外增加 4月底以來首見

編譯林奇賢／綜合外電
美國上周初領失業救濟金人數小幅增加，是4月底以來首見。美聯社
美國上周初領失業救濟金人數小幅增加，是4月底以來首見。美聯社

美國上周首度申領失業補助金人數不減反增，是4月底以來首見，也高於市場預期，彭博資訊指這可能是個「意外小插曲」，畢竟勞動市場正隨著經濟重啟而改善。

美國勞工部17日公布，在12日止的當周，首次申領失業救濟金如數比前一周增加3.7萬人，至41.2萬人，高於彭博訪調經濟學家預估的中位數36萬人。

另外，截至5日止當周，連續申領失業救濟金人數為352萬人，相比一周前沒太大的變化，但已遠低於一年前的近1,800萬人。

儘管上周初領失業金人數增加，但近幾個月失業人數已大幅下降，原因是新冠疫情消退，企業因而加快招聘人手。經濟學家預期，勞動市場將在今年底前持續改善，失業率在第4季結束前將降到5%以下。

聯準會（Fed）官員正在觀察，就業情況是否「具涵蓋各行各業」的跡象。 Fed主席鮑爾在為期兩天的決策會議結束時說，目前勞動市場的改善進度沒那麼平順，「對（醫療）照護的需求、對新冠病毒的驚魂未定、失業救濟金等因素，似乎影響到就業成長的情形。這些因素應該會在未來幾個月減弱，在疫苗接種有所進展的情況下，就業人數將成長更快」。

就業 美國 勞工部

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