美國5月零售銷售意外下滑 消費支出轉向服務

美國5月零售銷售降幅大於預期，顯示隨著疫苗接種讓民眾重啟旅遊與投入其他活動，消費支出開始從商品轉向服務。(美聯社)

美國 5月零售銷售下滑，且減幅比預期大，有別於前兩個月拜剌激措施之賜而闊綽花錢，顯示隨著大規模施打疫苗與經濟重啟，消費的支出開始從商品轉向旅遊活動等服務。

美國商務部15日公布，5月零售銷售總金額較4月下滑1.3%，比彭博訪調經濟學家預估的減幅0.8%還大。

過去一年以來，財政刺激措施使民眾增加儲蓄，支撐對商品的需求，並使零售銷售總額高於疫情 前水準。5月的零售銷售下滑，意味隨著旅遊回升與娛樂場所重新開放，消費者在商品的支出開始放緩。

Wrightson ICAP首席經濟學家克蘭道（Lou Crandall）表示，經濟重啟意味一些服務上的非必需性消費將開始增加，擠壓了先前在零售銷售報告中占大宗的商品支出，「總零售銷售額則遠高於疫情前水準」。

汽車 經銷商的銷售下滑也導致5月零售銷售下滑，反映隨著全球晶片短缺衝擊汽車生產，汽車製造商面臨供應吃緊。

若不計汽車、汽油、建材及食品服務，5月零售銷售下滑0.7%；4月經修正後則減少0.4%，降幅低於原本預期的下滑1.5%。這些所謂的核心零售，與國內生產毛額（GDP）的消費者支出構成要素最密切相關。