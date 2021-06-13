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日經：日本將對蘋果、Google啟動反托辣斯調查

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果和Google旗下作業系統共計在日本智慧手機的市占率超過九成。路透
蘋果和Google旗下作業系統共計在日本智慧手機的市占率超過九成。路透

日經新聞報導，日本將對蘋果Google展開反托辣斯調查，以了解這兩大科技巨擘與日本智慧手機製造商的商業協議，且當局可能修改反托辣斯法令，以增強監管力道。

日經報導，一個由部會首長、公務員、外部專家組成的政府小組，將在本月展開討論，並聽取日本智慧手機、智慧音箱、個人電腦等製造商高階主管看法。蘋果iOS、Google旗下Android作業系統共計在日本智慧手機的市占率超過90%。

這個政府小組將評估蘋果與Google在日本的商業協議，並將與國外的情況做比較，以了解蘋果與Google對日企的做法是否公平。日經報導，若政府小組在調查中發現任何問題，日本政府可能會增強反托辣斯監管力道。

日經新聞另報導，日本政府計劃加快批准腳步，讓更多外國基金在日本展開業務；日本金融廳（FSA）將在今年稍後修改法令，若海外基金已獲外國監管機關已獲核發執照，且管理的資產以非日本投資人居多，日本政府將允許這些外國基金僅須通知當局一聲，便能在日本建立營業據點。

日本修法的目的是為吸引更多高階金融人才。目前日本政府的審批流程時間長達一年，而FSA修法後將大幅縮減批准流程的時間。

日本 蘋果 Google

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