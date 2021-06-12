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美債上周表現一年最佳 投資人不甩通膨升高

編譯任中原／綜合外電
美國5月消費者物價雖年升5%，但公債價格和美股依舊聯袂上漲，顯示投資人願意相信聯準會（Fed），認為目前通膨升高只是「過渡性」現象。 美聯社
美國5月消費者物價雖年升5%，但公債價格和美股依舊聯袂上漲，顯示投資人願意相信聯準會（Fed），認為目前通膨升高只是「過渡性」現象。 美聯社

上周美國公債的表現之佳，為去年6月來之最，10年期殖利率下降0.103百分點，報1.45%，完全不在意通膨升高勢頭；10年期通膨均衡殖利率也下降0.08百分點，預期通膨率降到2.34%。

倫敦金融時報（FT）報導，經濟學者指出，美國5月消費者物價雖年升5%，但公債價格依舊上漲，顯示投資人願意相信聯準會（Fed），認為目前通膨升高只是「過渡性」現象。

過去一個月來，美債市場情勢丕變。5月初時10年期預期通膨率一度上升到2013年來高點，當時10年期殖利率也高達1.70%，且許多基金經理人賭Fed不久後即將縮小購債規模，亦即開始「退場」，以抑制通膨升高。

富達國際集團投資主管嚴尼利表示，「5月時人們聚焦於通膨上升，並認為各國央行不可能坐視，而不採取任何動。但現在投資人已經覺醒，相信他們的確就會如此」。

分析師並表示，最近公債上漲的另一項原因是「軋空」；因空頭在今年初曾大舉放空美國公債，但現在市場走勢相反，迫使空頭不得不回補。

不過蒙特婁資本公司美國利率策略主管林根指出，仍有許多人續抱空單。該公司上周的客戶調查顯示，71%的受訪者仍認為美國公債殖利率將會上升。

一些其他機構也預測過去這周公債漲勢只是「過渡性」，但通膨並非「過渡性」。凱投集團經濟學者瓊斯表示，Fed最快接下來這周會議時就可能討論「退場」事宜；因此最近公債漲勢「可能只是大賣壓過程中的暫停期，不會維持太久」。

殖利率 美國 投資

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