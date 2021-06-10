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現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

編譯林奕榮／綜合外電
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

美國企業目前坐擁數百億美元的現金，成為存款銀行的燙手山芋。由於企業貸款意願不高，銀行難以把這些現金轉換為有利可圖的貸款，獲利表現受到拖累；一些銀行已開始促請企業客戶動用這些資金，或者轉存他行。

新冠疫情爆發後，美國企業主管爭相籌措資金，之後就把這些現金存入銀行；銀行業者表示，他們原本認為經濟好轉可望降低企業保留現金的意願，但近幾周來仍持續有存款湧入。許多企業的財務主管對疫情的衝擊仍有疑慮，目前並不打算大幅調整（現金部位），即使存款利息微薄甚至沒有利息。

電信巨擘威瑞森通訊的財務長艾利斯表示：「我們的現金餘額偏高狀況已持續約一年，目前尚未決定是否及何時把現金餘額壓低。」截至第1季，威瑞森通訊持有102億美元現金和約當現金，較去年同期增加45%。

威瑞森的競爭對手AT&T財務主管德斯羅徹斯則表示，目前並未規劃把現金轉向其他投資；「我們並不期望藉此優化獲利表現」。

疫情爆發後，美國企業把大筆資金存入銀行；去年3月聯準會（Fed）把利率調降至接近零並推出購債計畫，讓企業能以極低的成本籌措資金；美國財政部也向企業提供貸款，包括航空公司在內。

美國的銀行存款今年來持續激增，Fed最新數據顯示，3月下旬到5月26日之間，銀行的存款增加4,110億美元至17.09兆美元，增加的步調雖較去年春季緩慢，仍是過去20年平均水準的近四倍。

收受高額存款對銀行來說未必不利，但前提是這些資金能用來放貸。然而，許多企業較希望向投資人籌資，拖累銀行的放貸速度。Fed的資料顯示，截至5月26日，銀行業放貸總額相當於存款總額的61%，低於2020年2月時的75%。

美國 貸款 疫情

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