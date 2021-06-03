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迷因股狂熱燒到亞洲 印韓散戶也瘋AMC

編譯湯淑君／綜合外電
虧損累累的連鎖電影院AMC娛樂公司成為時下熱門的「迷因股」，不僅獲美國散戶追捧，如今這股熱潮還蔓延到印度和南韓。(美聯社)
虧損累累的連鎖電影院AMC娛樂公司成為時下熱門的「迷因股」，不僅獲美國散戶追捧，如今這股熱潮還蔓延到印度和南韓。(美聯社)

彭博資訊報導，印度和南韓的散戶投資人也趕搭熱潮，紛紛透過當地證券交易平台踴躍買進時下美國最熱門的「迷因股」（meme stock），特別是連鎖電影院AMC娛樂公司的股票。

過去一周來，在提供印度散戶投資美股管道的交易平台Vested Finance和Stockal上，AMC都高居交投最熱絡個股的前五名。AMC占本周來Vested成交量的14%，比特斯拉、Shopify和臉書的占比還要高。

AMC股價2日在紐約股市一度狂飆127%，使今年來累計漲幅擴大到超過3,000%，市值短暫超越330億美元。

散戶瘋狂追逐AMC、遊戲驛站（GameStop）這些「迷因股」，而且屢仆屢起，反映居家避疫促使民眾上網買賣股票，低手續費方案更鼓勵新生代投資人投入股市。

Vested駐孟買執行長Viram Shah說：「拜Reddit這類社群平台之賜，現在資訊跨越國界迅速傳播，使印度的投資人也能和美國投資人一樣投入美國市場。有些印度散戶投資人在新聞驅使下，對參與各種全球趨勢或運動都躍躍欲試。」

Stockal創辦人暨執行長Sitashwa Srivastava表示，過去三到五個月來，「民眾更常追逐波動大的個股，之前是GameStop，現在則對AMC最感興趣。」

同時，韓國證券集中保管公司（KSD）的資料顯示，本周一至周四，南韓投資人總計已買進價值2.25億美元的AMC股票，幾乎是第二大熱門股特斯拉成交總額（8200萬美元）的三倍。

南韓散戶投資人最近在線上論壇熱議AMC股價展望，現在也開始討論黑莓公司（Blackberry Ltd.）可不可能取代AMC，成為下一個眾人瘋迷的「迷因股」。

投資 印度 美國

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