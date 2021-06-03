貝萊德執行長警告：通膨可能對多數人帶來「巨大衝擊」

貝萊德執行長芬克（圖）表示，投資人可能低估通膨飆升的可能性。（路透）

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，投資 人可能低估通膨飆升的可能性。另外，固定收益投資巨擘品浩（Pimco）投資長艾達信（Dan Ivascyn）也說，值得對通膨採取避險操作。

芬克2日出席德意志銀行主辦的線上會議時說：「多數人並沒有長達40多年的職涯，他們只看到通膨在過去30多年持續走下坡，這將是非常大的衝擊。」

隨著木材和鋼鐵等大宗商品成本在今年大漲，對通膨升高的擔憂已滲透到美國 市場。芬克1976年加入波士頓第一銀行（First Boston），開始他的職業生涯，當時正處於高通膨的時期。在1980年3月，美國消費者物價指數漲幅高達14.8%。

芬克還說，如果物價上漲成為問題，央行 可能不得不重新評估他們的政策。美國聯準會（Fed）已承諾在短期內將利率維持在接近零的水準，也說將容忍通膨高於央行設定的2%目標，以彌補近年來通膨率低於2%的情況。

芬克認為，若Fed重新評估低利率政策，將與美國政府的財政擴張措施不同調。芬克說：「在升息的同時推出超大規模的財政擴張措施，這非常奇怪。」

品浩（Pimco）投資長艾達信（Dan Ivascyn）則認為，通膨可能是全球市場的短暫恐慌，但忽視風險也沒有好處。

艾達信3日在晨星公司（Morningstar）的線上年度投資人會議發表演說，他說：「物價可能在今年大幅升高，甚至會在某幾季出現驚人的表現。」他說，物價上升可能是暫時現象，此時全球經濟從疫情中復甦，推升需求增加，同時供應面臨吃緊，但仍值得對固定收益資產組合採取避險操作。

他說：「我們目前的想法是，任何類型的通膨壓力都將是暫時現象，但反向押注通膨也不會讓你賺很多錢。我們仍非常保守地看待通膨風險。」