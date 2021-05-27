好市多上季財報優於預期 但面臨「到處可見」漲價壓力

好市多財務長 Richard Galanti表示，由於供應商運費成本隨需求升高，「通膨因素到處可見。」 (路透)

好市多 （Costco）表示，隨美國經濟加速復甦，上季需求大增，但也警告，從人事到進口起司的所有成本都面臨上漲壓力。好市多盤後股價小跌0.4%。

好市多公布5月9日止季度營收為452.8億美元，較去年同期成長22%，分析師 原估成長436.5億美元。獲利由由去年同期的8.38億美元增至12.2億美元，優於分析師原估的10.1億美元。每股獲利由1.89美元增為2.75美元。

好市多財務長 Richard Galanti表示，由於供應商運費成本隨需求升高，好市多也面臨價格上漲壓力。他說：「通膨因素到處可見。」他表示，好市多致力於控制成本和供應鏈的壓力，做法上包括提前採購存貨。

不計汽油價格和匯率變動因素，好市多上季同店銷售額成長15%。

本月初，好市多表示，已接種疫苗的消費者和員工可以不戴口罩 ，不過仍建議員工繼續戴口罩。其他像是沃爾瑪在內的零售商也放寬戴口罩的規定。

隨疫情限制措施鬆綁，好市多也計劃逐步恢復現場試吃和熟食用餐區。

Galanti表示，好市多也計劃在本會計年度淨增21家分店，未來兩個年度再各增25家，其中中國大陸將新增一間分店。