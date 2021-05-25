專家說商品市場沒有「超級周期」但銅需求前景一片光明

一項金屬研討會的調查指出，專家認為未來幾年商品市場不會有超級周期，但綠色經濟使銅的需求前景一片光明。路透

路透引述參與一場線上金屬研討會的專家報導，未來幾年原物料商品市場不會出現「超級周期」。

蘇克敦金融公司（Sucden Financial）研究部門主管威克斯說：「我們現在不是超級周期的堅定擁護者。你已經開始看到一些央行開始逐漸縮減購債，即使不是減購債券，也開始在談論這件事。」他並表示：「我們還看到新興市場開始調高部分利率，而且真的開始關注通膨。」

全球對金屬的需求回升，原因是某些經濟體從疫情 中復甦、數兆美元的美元刺激措施注入大量流動性，以及供應中斷等，帶動了銅和鐵礦砂等金屬價格創歷史新高。

有些全球銀行預測，在供應短缺及再生能源、電動車產業強勁需求的帶動下，商品將會出現一場為期數年的超級周期。

倫敦金屬交易所（LME）亞洲金屬研討會的這項調查顯示，只有6.49%的聽眾認為「超級周期」是一個能精確形容未來12個月商品市場趨勢主要力量的精確用語，33.77%認為是「流動性與通膨」，22.08%則覺得是「中國 大陸的需求及已開發經濟體的復甦」。

麥格理集團在中國大陸的商品和全球市場主管霍恩（Thomas Horn）認為，新冠疫情和之後的復甦，都有點短暫。我相信在2023年左右，我們可能會看到（聯準會的）一些緊收措施。

所有受訪的專家都認為，滿足主要經濟體碳中和目標的能源轉型趨勢，將使某些金屬受惠，尤其是銅，鎳和鋰。

研討會上的另一項調查顯示，在未來六至12個月中，銅是受惠最多的金屬，受到支持的比率達52.69％，其他依序是鋰（16.13％）、鋁（13.98％）、銀（8.6％）、鎳（5.38%），以及鈷的3.23％。

建銀國際（CCB International）副行政總裁劉守建表示，在基礎設施需求和快速成長的新能源汽車市場支持下，銅將是一匹黑馬。蘇克敦的威克斯說：「綠色經濟對銅的需求正在強勁成長。」他並表示，一輛新能源車需要80公斤的銅，燃油引擎車則需要23公斤的銅，而充電、電線及電網投資 也都增加對銅的需求。威克斯還說，在這場能源轉型趨勢中，鋰，鎳和低碳鋁也將受追捧。

麥格理的霍恩說，由於供應回升以及傳統產業的需求成長稍微放緩，銅在2022至2023年可能略為過剩，但從長遠來看，能源轉型將主導銅的需求。