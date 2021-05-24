彭博：疫苗沒著落 美歐日恐侵蝕台灣半導體優勢

美國總統拜登手持晶片。路透

今年2月，台灣 衛福部長陳時中暗示，因為中國大陸的政治打壓，台灣直接向德國採購500萬劑疫苗的計畫生變。3個月後的今天，台灣因為欠缺疫苗，正付出確診病例激增可能觸發封城的代價。

彭博資訊報導，台灣目前面臨公衛緊急事件，可能擾亂主力產業的半導體業，從而進一步威脅已緊繃的全球供應。根據駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章日前的說法，如果台灣沒能取得疫苗，疫情控制不住，會有「後勤問題」。

然而，迴避從中國大陸採購疫苗，並提出警示說，若無法從其他地區採購到足夠疫苗將出現更多片晶片 短缺，台灣政府是在提供更多誘因，鼓勵全球大型經濟體加強投資，長期下來可能侵蝕台灣在半導體領域的競爭優勢。

此一困境說明，在美中緊中關係之下，台灣具戰略性卻又脆弱的地位。去年底開始的全球晶片短缺，衝擊到從汽車到電玩遊戲在內的許多產業，似乎給台灣帶來全球影響力。台積電是全球尖端半導體的領先生產商，在晶圓代工領域的市占率高達56%，擁有蘋果和高通等客戶。

但台灣最近命運逆轉。疫情復發之際又值乾旱引發停電，加劇經濟不確定性，導致台股大跌。此外，美歐日等國紛紛對半導體供應鏈的戰略性質提高警惕，尋求增加國內生產，台灣因為占據尖端晶片市場主導地位而獲得的地緣政治影響力，可能勢微。

全球最大晶片製造商、矽谷的英特爾公司（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）受訪時說：「我認為我們太依賴台灣和南韓，這是重點，我們需要一個更加平衡的全球供應鏈。」 他表示，美國 和歐洲應該「更積極採取行動」，以因應亞洲領先半導體製造的「不平衡」現象，這些半導體大多在西方消費。

此外，美國商務部長雷蒙多本月說，儘管拜登政府與台灣和台積電合力解決晶片短缺問題，但也正想方設法要降低美國對台灣的依賴。台積電正要到美國設廠。

還有部分華府人士認為，透過技術轉讓，台灣可能成為中國大陸的後門。共和黨籍議員Michael McCaul和Tom Cotton，呼籲與拜登政府與台北多加聯繫，「以減輕台灣企業向有疑慮企業提供服務和技術的風險」，他們指涉的是與解放軍有關的大陸國營企業。

華府預計投入大約500億美元，扶植美國本土半導體供應鏈。歐洲和南韓也誓言挹注更多資金加強國內半導生產。台灣已逐減感受到壓力。

台灣正草擬新的出口管制，限制特定技術做軍事用途，收緊對中國大陸的出口，並提高違反規定的罰金。此前，世芯因華盛頓郵報報導，供貨給與解放軍有關的飛騰，股價重挫。世芯表示，所有飛騰項目均已經喊停。

台灣勞動部並下令禁止刊登中國大陸職缺廣告，或協助招募半導體工程師前往大陸，違者最重可罰台幣500萬元（約17.8萬美元）。民進黨立委趙天麟等人並考慮修法，重罰經濟間諜罪，最高可判無期徒刑。趙天麟表示，「台灣必須贏得合作夥伴的信任，協助防範中國大陸靠偷來的技術建立供應鏈」。

這些是否足以緩解華盛頓的擔憂，等美國總統拜登公布對半導體供應鏈的評論，情況可能比較明朗。100天的審查期將於6月4日屆滿。目前已知兩黨都支持設立美國晶片製造業，台灣被盯上了。

德州共和黨籍參議員John Cornyn本月在參議院發言說：「台灣在半導體製造業占主導地位，而實體上由一家公司，台積電，控制了市場。」

在本月的停電之後，台灣的產業永續問題也受到質疑，關注焦點是環境因素，包括缺水，以及對用電量大晶片廠的未來電力供應的不確定性。

台灣經濟研究所研究員劉佩真表示，台灣可能克服疫情，以及水電短缺的問題，展現出「台灣的公司仍能滿足全球需求，大部分產品在台製造沒有問題」。

短期重點是取得疫苗，很可能來自歐洲和美國。奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝說，「台灣有許多政客敦促政府以晶片換疫苗」，儘管政府沒有力推，「但如果美國關心台積電的晶片供貨，美國就有提供台灣疫苗的誘因」。