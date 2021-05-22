史坦普500指數連二周下跌 美股下周恐難免隨比特幣震盪

部分策略師認為美股尚不至於陷入修正，美股震盪之餘，也不乏逢低買進的機會。美聯社

美國股市周五再度震盪下跌，連續兩周走低，由於比特幣 重挫傷了投資 人對所有風險資產的胃口，下周預料仍將是一番變化無常的格局。

美股三大指數 周五一開始似有延續周四上漲之勢，不料投資人在中午時分開始拋售科技股和成長型股，比特幣同時轉跌。受到中國大陸副總理劉鶴周五宣告要打擊比特幣挖礦和交易行為影響，比特幣又重挫12%。

金融股和能源股等價值型股的支撐下，史坦普500指數周五僅小跌0.1%，一周跌0.4%。那斯達克綜合指數周五也跌0.5%；道瓊工業指數則上漲0.4%。一周下來，道瓊跌0.5%，那斯達克則漲了0.3%， 結束連四周頹勢。

受科技股拖累，費城半導體指數周五跌0.5%，台積電ADR跌1.3%。

投資人指出，美股走勢飄忽不定，可見在面對經濟回溫甚至可能過熱，引發通膨之虞，且在成長型股票、加密幣等資產形成泡沫化之際，市場正呈現疲態。

駿利亨德森主管歐康納（Paul O'Connor）說：「本周整個脈絡就是市場累了。股票持續失去動能，市場投機領域也喪失動能。」

Bleakley 顧問集團投資總監布克瓦（Peter Boockvar）說：「很有意思的是市場正被比特幣的走勢所霸凌。」比特幣周三一度重挫30%至3萬美元左右，回到4.2萬美元後，周五又大跌，游移於3.6萬美元之間。

布克瓦說：「比特幣是風險胃口的典型代表，這情況告訴大家，若被比特幣拖累，股市也岌岌可危。」

除比特幣行情外，美國下周最需要關注的是個人收入和消費的經濟數據，包括聯準會（Fed）最偏好參考的個人消費開支價格指數。

部分策略師認為美股尚不至於陷入修正，美股震盪之餘，也不乏逢低買進的機會。

Ironsides Macroeconomics 管理合夥人柯納普（Barry Knapp）認為，投資人太過擔心升息不利科技股。他建議應投資科技股中的景氣循環股，他點名隨經濟解封和全球製造業回春，半導體股和軟體股的表現應該不差。