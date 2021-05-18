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這次又會押對寶嗎？AI選股基金大買特斯拉股票

編譯湯淑君／綜合外電
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。美聯社
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。美聯社

財經網站MarketWatch報導，一檔由人工智慧（AI）選股的指數股票型基金（ETF）過去準確料中特斯拉（ Tesla）股價走勢的紀錄不凡，如今正大舉買進這家美國電動車大廠的股票，押注該股5月將啟動另一波漲勢。

這支ETF全名為Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF，在紐約證交所（NYSE）交易，代號是「AMOM」，資料顯示這支基金已在5月第一周買進價值約140萬美元的特斯拉股票，使該股占投資組合的6%，成為僅次於亞馬遜和臉書的第三大持股。

值得注意的是，這檔ETF數月前特斯拉股價漲上歷史最高點時，已全數出清這檔持股，如今回頭買進，格外引人注目。

AMOM自2019年5月上市到2021年此刻，總回報率達4%，但過去一年來報酬率高達55%，遙遙領先其基準指數「標準普爾500動能股ETF」同時期的表現（自2020年5月迄今的報酬率為35%）。

AMOM是一支由AI驅動的主動管理型基金，追蹤美國市值排名前50的大型股，逐月重新調整持股權重。這支基金採取動能股操作策略，由AI挑選股票，依據當前市場趨勢脈動，決定加碼、減碼、出清持股，或重新調整權重。該ETF背後的人工智慧會掃描市場，並運用內建的預測功能，來分析包羅萬象的市場型態，辨識出當前股市動能趨向。

之前AMOM最知名的成就，是正確料中特斯拉股價走勢。該基金在去年8月底把持有的特斯拉股票全數出清，後來這支股票在9月間暴跌14%，10月再跌10%。AMOM在11月逢低買進，一路買到今年1月下旬，使特斯拉占所有持有的比重增加到6.7%。但2月一到，AMOM就再度把特斯拉持股拋售一空，當時該股股價正接近空前最高峰。從2月初AI決定出清持股到5月決定再度買回，期間特斯拉股價大跌近23%。

除了特斯拉外，AMOM本月加碼最多的個股還包括：臉書（權重提高到8%）、家得寶（權重達3.9%）、晶片股輝達（權3.8%），以及軟體公司奧多比（權2.9%）。Qraft指出，臉書和特斯拉第1季的盈餘表現雙雙超越分析師預期。

自從權重調整以來，臉書股價跌1%，家得寶跌逾2%，輝達跌3%，奧多比股價微跌。但若AMOM又押對，這些股票都可能迎來一波大漲走勢。

用歷史數據所做的研究顯示，理論上，AI投資策略以年化數據計算，操盤績效可能擊敗大盤多達40%。但紐約大學史登商學院教授暨機器學習避險基金SCT Capital Management創辦人Vasant Dhar去年6月在MarketWatch撰文表示，AI操盤的基金「破解」不了股市密碼。

Dhar呼籲投資人宜謹慎，仰賴機器學習的基金即使績效勝過大盤，優勢也難持久，畢竟股市具有「非一成不變」（ nonstationary ）和「逆向」（adversarial）的本性，是AI難以掌握的。

特斯拉 AI 股票

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