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投資人進場低接 道指大漲433點

白宮官員：美台交往基於美台非官方關係利益

投資人進場低接 道指大漲433點

財經新聞組／綜合報導
美股從前一個交易日的大跌中反彈。(美聯社)
美股從前一個交易日的大跌中反彈。(美聯社)

美股從前一個交易日的大跌中反彈，投資人在回調後重新進場。

道瓊工業平均指數上漲433.79點或1.29%至3萬4021.45點。史坦普500指數上漲49.46點或1.22%至4112.5點，除能源外所有類股均上揚。以科技股為主的那斯達克綜合指數走升93.31點或0.72%收1萬3124.99點，因投資人試圖在疲軟的科技業中選出一些贏家。蘋果和微軟反彈約1.7%。

特斯拉下跌3.06%。該股在最近13個交易日中下跌11天，本周至今已下跌14.97%，將創2020年3月以來最糟單周走勢。

Truist首席市場策略師勒納(Keith Lerner)表示：「牛市最終還有走升的空間。」「部位不足的投資人應趁市場疲軟進行攤平，並更激進一點。」

疾病控制與預防中心(CDC)表示，完全接受疫苗接種的人不再需要戴口罩或與他人保持六英尺的距離，類似航空公司在內的經典的經濟重啟類股大漲。美國航空、聯合航空和達美航空分別上漲2%以上。

股市12日遭到重創，科技股下跌，因通膨數據顯示物價壓力高於預期。道指下跌680點，創1月以來最差表現。史指下跌2.1%，為2月來最大單日跌幅，科技股重挫讓那指下跌2.6%。

AB Bernstein策略師佛萊瑟詹金斯(Inigo Fraser-Jenkins)在報告中表示：「昨天的通膨數字不會改變重新開放議題的長期通膨狀況，而這最終將對市場產生影響。」

投資人13日大幅無視另一份熱門的通膨報告，4月生產者物價較去年同期上漲超過6%。

由於通貨膨脹的擔憂加劇，投資人迅速拋售成長型股票，因為物價上漲往往會擠壓獲利率並侵蝕企業利潤。如果物價壓力持續太久，聯準會(Fed)將被迫縮減寬鬆貨幣政策。

在2020年新冠疫情期間，高科技是表現最好的產業，但最近幾周承受明顯的壓力。史指和道指本周仍分別下跌超過2%，那指表現更差，本周下跌4.5%。

馬斯克(Elon Musk)推文表示，特斯拉將停止接受數位貨幣購車，原因是對環境的擔憂，比特幣下跌9%。剛IPO成為加密市場主流的Coinbase在馬斯克發表評論後下跌2%。

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