貝佐斯又大賣亞馬遜持股 本月累計套現67億美元

亞馬遜執行長貝佐斯本月來已出脫價值約67億美元的自家持股。（美聯社）

亞馬遜 執行長貝佐斯 （Jeff Bezos）又大賣17億美元的自家股票 ，累計本月來已出脫價值約67億美元的亞馬遜持股。

根據美國證管會的文件，貝佐斯依據事前安排好的交易計畫賣出521,936股，這使得他5月以來總共賣出200萬股。貝佐斯在上周的文件中表示，他計畫多次執行數量相當的賣出持股行動。

根據彭博億萬富豪指數，身為全球首富的貝佐斯仍然持有約10%的亞馬遜股票，這也是他1880億美元財富的最大來源。

亞馬遜股票去年大漲76%，反映許多民眾轉往電商購物帶來的利多因素，但隨著通膨疑慮讓投資人把資金撤離科技股，亞馬遜股價自今年4月底來已下跌7%。

從亞馬遜在1997年上市後的15年內，貝佐斯大約賣掉約五分之一亞馬遜股票，收益約20億美元，但近年隨著亞馬遜股價大漲，貝佐斯現在只要賣相對少量的股票，就能獲得數十億美元的收益。貝佐斯去年出售價值逾100億美元的股票。

貝佐斯一直利用售股收益資助旗下火箭公司藍源（Blue Origin），同時承諾提供100億美元資金投入「貝佐斯地球基金會」，協助對抗氣候變遷。不過貝佐斯也正重金打造全世界最大之一的超級遊艇，而且一直對購買豪宅很有興趣。