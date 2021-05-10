通膨危機籠罩股市 大摩：美股恐修正20%

摩根士丹利預期美股短期將有修正，幅度最高可達20%。（路透）

美國股市曾經股價飛漲的科技公司與網路公司，10日大跌，彭博資訊分析，主要是市場擔憂通膨升溫，這些企業特別容易受到通膨急升與利率上調的影響。而目前支撐美股 再往上攻的催化劑似將用盡。

上周五美國就業數據剛公布後，標普500彈升到歷史新高，不過部分市場人士很快就質疑，勞動力短缺可能為通膨帶來更多壓力；通膨上升最後將導致聯準會（Fed）緊縮貨幣。另外，自去年抛售潮之後，美股的大幅反彈已使估值十分泡沫化，愈來愈多人擔心市場欠缺進一步推升的柴火。

周一紐約證券交易所尖芽股指數NYSE FANG+重挫3.5%，創3月以來最差表現。10年期公債殖利率 上升兩個基點到1.59%。

摩根士丹利股票策略師Michael Wilson在9日的分析報告中指出，美股目前風險溢價已經來到2007年時的超低水準，亦即標普500預期報酬率大於10年期公債殖利率的部分，已經變得很薄。這是個警訊，告訴投資 人，後疫情的大漲行情可能已接近極限。

美股短期面臨修正，不過彭博強調，許多主要資產經理人對長期仍然看多，因為債券值利率實在仍然很低，市場資金找不到可以替代的投資標的。例如，摩根士丹利策略師建議投資人謹慎選股，他們預期今年美股修正最多恐怕會到20%，但認為明年股票可以再挑戰新高。Neuberger Berman分析師Erik Knutzen也表示，他的公司對12個月到18個月的美股展望持續保持正向，但未來三到六個月，需要提高警覺。