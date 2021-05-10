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科技股遭拋售 那指重挫2.5%

財經新聞組／綜合報導
因投資人拋售之前大漲的大型科技股，拉低了大盤指數。美聯社
因投資人拋售之前大漲的大型科技股，拉低了大盤指數。美聯社

投資人拋售之前大漲的大型科技股，拉低了大盤指數

那斯達克綜合指數下跌350.38點或2.55%至1萬3401.86點，收於最低點，微軟和蘋果均下跌逾2%，特斯拉跌幅達6.44%。道瓊工業平均指數盤中攀升逾300點觸及歷史新高後，在收盤前最後幾分鐘急跌並淪入負值，收盤下跌34.54點或0.1%至3萬4742.82點。史坦普500指數下跌44.17點或1.04%至4188.45點。

投資人出脫成長型類股，一如年初時面對通貨膨脹擔憂加劇和利率上升時的情況。臉書下跌4.11%，而亞馬遜和Netflix均跌逾3%。在花旗銀行調降評級後，Alphabet下跌2.56%。伍德(Cathie Wood)的方舟創新ETF下跌5%，觸11月以來最低水平。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示：「科技股價格走勢讓許多人感到沮喪，原本以為7日的走勢可引發該類股繼續反彈。」「相反地，在股價突破關鍵水平後，該類股出現激進的拋售並且跌幅擴大。」

7日公布的4月就業報告弱於預期，緩解了市場對聯準會(Fed)改變政策的擔憂，科技股上揚。在疫情期間，科技股因低利率制度而大漲。

公用事業和消費必需品是兩個10日漲幅最大的類股。

投資人競相買進將受惠經濟復甦最大的類股，包括能源、金融和工業。

能源股走升，包括馬拉松石油(Marathon Oil)、西方石油(Occidental Petroleum)和德文能源(Devon Energy)。雪佛龍(Chevron)下跌0.41%，埃克森美孚(Exxon)也走升。

道指上周上漲2.7%，史指上漲1.2%。即使上周最後一個交易日上漲0.9%，但那指全周下跌1.5%。

道指和道瓊交通運輸平均指數上周同時創下新高，證實了「道氏理論」的多頭突破走勢。

運輸股指數被廣泛視為全球經濟活動的指標。這些股票的反彈代表了從疫情中加速復甦。

不過，4月就業報告顯示，美國雇主上個月新增26.6萬份工作。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者的預期是增加100萬。

在勒索軟體攻擊迫使周末關閉美國最大燃油管道後，汽油期貨出現波動性交易。經營長達5500英里長油管系統的Colonial Pipeline表示，其系統的某些部分已恢復上線，可望在本周末之前恢復服務。

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