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德國、美國加強監管加密幣市場

編譯黃嘉洵／綜合外電

德國當局反對加密貨幣交易所幣安（Binance）推出的「股票代幣」（Stock Token）商品，美國證管會（SEC）對規範加密幣也採取強硬立場，凸顯監管機關對於加密貨幣業者將觸角伸向公開市場的趨勢，都採取加強監管的態度。

倫敦金融時報報導，德國聯邦金融監管局（Bafin）與加密貨幣交易所幣安之間的衝突在上周加劇，引起全球加密貨幣產業主管和證券法律專家的關注。幣安4月推出「股票代幣」，讓用戶可透過穩定幣「BUSD」買進特斯拉股票，BaFin在展開調查後，指控幣安的「股票代幣」可能違反證券法令，儘管幣安希望BaFin撤銷指控的請求遭拒，該公司的官網仍提供這些代幣。

SEC主席詹斯勒上周出席國會聽證會時表示，主管機關加強保護投資人的領域，可能擴及加密貨幣市場。

他說，目前來看，SEC或美國商品期貨交易委員會（CFTC）並未對加密貨幣交易所提出監管框架；這些加密貨幣交易缺乏市場監管，因此對詐欺或操縱也沒有保護措施。

SEC和CFTC目前均沒有監管加密貨幣市場運作的權限，原因是就法律層面而言，加密貨幣不屬於大宗商品或貨幣。隨著比特幣和乙太幣今年以來飆漲，這個快速成長且愈來愈複雜的產業，正瞄準受到高度監管的證券市場，令監管機關擔憂。

貨幣 股票 證券

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