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鋼價飆到3倍高 分析師：泡沬 美供應短缺很快會結束

編譯季晶晶／綜合報導
分析師警告鋼鐵價格和鋼鐵股正在吹泡泡。路透
分析師警告鋼鐵價格和鋼鐵股正在吹泡泡。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，鋼鐵股可能正在吹泡泡。

去年春天，美國鋼鐵業在疫情衝擊下潰不成軍，後來雖然復甦，但鋼鐵廠重啟生產的速度很慢，造成供應嚴重短缺。如今經濟重啟，但鋼鐵榮景旺到美國銀行（Bank of America）分析師Timna Tanners用上大銀行通常避免提及的「泡沫」字眼。

美國熱軋鋼捲的價格已自去年觸底的每噸460美元，漲到空前新高的大約1,500美元，是20年均價的近3倍。

鋼鐵股也超火熱。美國鋼鐵（US Steel）去年3月才因破產疑慮跌到創紀錄低點，12個月間飆張200%。Nucor今年來的漲幅達76%。

雖然「稀缺和恐慌」推升鋼鐵價格和鋼鐵股，但研究鋼鐵業長達20年的Tanners預言，當供應追趕上她所形容的不怎樣的需求時，必然出現痛苦的反轉。她說：「我們預期會修正，而修正通常都過頭。」

KeyBanc Capital Markets分析師Phil Gibbs同意，鋼鐵價格處於難以持續的水準。他說：「這就像油價漲到每桶170美元。到一個程度，會有人說，『我不開車了。我搭公車。』修正會很慘烈，只是何時和如何發生的問題而已。」

Gibbs補充說，他「對鋼鐵價格處於泡沫較有信心」，高過鋼鐵股處於泡沫。

疫情擾亂供應鏈，引發需求遽變，美國經濟復甦後，不只缺鋼，電腦晶片、木材、氯和油罐車司機，全都供不應求。製造商、餐館和其他企業也迫切缺工。

鋼鐵業對去年夏天開始的需求迅速回升，尤其是在汽車業，措手不及，而老舊鋼廠要重啟疫情之初大幅削減的生產，需要時間。

好消息是（至少對鋼鐵買家而言），分析師說美國在疫情期閒置的鋼鐵產能均已恢復。

這是為什麼Tanners很有信心供應短缺很快會結束，鋼價將因此重挫。她在研究報告裡寫道，歷史數據顯示，鋼鐵股傾向比鋼價早約一個月觸頂。她認為美國鋼鐵公司因為債負高和需花錢升級廠房，尤易受大宗商品下滑影響。

但目前，鋼鐵股看來仍具吸引力的原因是，他們還在賺錢。根據花旗集團，北美扁鋼部門可望在2021年締造創紀錄收益。

花旗分析師Alexander Hacking在周三的報告裡表示，獲利衝高讓投資人左右為難，但鋼鐵股逃不開大宗商品低迷，過去當金屬價格修正逾25%時，沒有任何鋼鐵股能上漲。

美國 疫情 分析師

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