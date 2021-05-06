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金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

編譯劉忠勇／綜合外電
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

黃金和白銀漲至2月來最高價位，因美元持續走低、美債殖利率下滑。現貨鐵礦砂首次突破每噸200美元，銅價逼近歷史新高，因長假歸來的中國投資人釋放新需求。國際油價下跌，因印度新冠疫情以及美國需求回升放緩，凸顯了全球復甦的不平衡。以下是整理自彭博的商品行情：

●貴金屬：金銀漲至十周高位

分析師認為，4月出現今年首見單月漲幅之後，金價有望延續4月漲勢，因央行料將保持低利率。

由於大宗商品價格上漲，反映通膨預期的5年期盈虧平衡通膨率已升至2008年以來的最高水準。

現貨黃金一度上漲1.7%，至每盎司1,818.11美元，為2月16日以來最高價位；6月黃金期貨上漲1.8%，結算價每英兩1,815.70美元。現貨白銀一度大漲3.7%，至2月底以來最高；白金也上漲，而鈀金下跌。

●銅和鐵礦砂價格上漲

從玉米到木材，主要工業經濟體的重新開放引發大宗商品市場大漲；錫價周四攀升至每噸30,000美元以上，自2011年以來首見。

許多銀行表示，大宗商品漲勢還會繼續——尤其是銅，得益於新能源領域投資增加。

銅價達到10年來最高，促使投資人押注進一步上漲，打破2011年2月的創紀錄價位。

LME 3個月銅期貨上漲1.4%，結算價每噸10,092美元；鐵礦砂價格漲至新高，新加坡和中國的鐵礦石期貨攀升。根據Mysteel，62%品位現貨鐵礦石周四觸及每噸201.15美元。新加坡鐵礦石期貨一度上漲5.1%，至每噸196.40美元，為2013年推出鐵礦石合同以來最高價位。

LME錫價一度上漲2%，至每噸30,280美元；錫價達到2011年5月以來最高水平，今年上漲48%，是LME表現最好的金屬。

●油價下跌

紐約原油期貨周四下跌1.4%，本周早些時候曾觸及近兩個月高點。儘管原油消費增加的跡象促使油價本周迄今攀升，但主要原油進口國印度的新冠病例數激增局限漲幅。

同時，美國汽油消費量連續兩周下滑也影響市場走勢。

儘管面臨短期疑慮，但油價今年以來仍上漲超過30%，受中美經濟反彈等刺激。

6月交割西德州中級原油（WTI）下跌92美分，至每桶64.71美元；布蘭特原油7月交割期貨下跌87美分，至每桶68.09美元。

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