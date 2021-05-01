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美憂晶片荒 台積電董座首受訪：6月會好轉

記者尹慧中／台北報導
CBS將於美東時間5月2日晚上7時播出台積電董事長劉德音首度接受電視台訪問。（本報系資料照片）
CBS將於美東時間5月2日晚上7時播出台積電董事長劉德音首度接受電視台訪問。（本報系資料照片）

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)發布預告，將於美東時間5月2日晚上7時播出台積電董事長劉德音首度接受電視台訪問的報導。依據預告，劉德音也回答主持人提問兩大議題，包含晶片製造、車用晶片短缺等，釐清美國輿論疑慮。

目前美國輿論多聚焦晶片製造集中在亞洲區域，對美國涉及國防產業基礎設施造成國安危機，此次美國車廠供應鏈調度不順也吃到苦頭，需要重振美國製造能力。

數據並引用機構提及去年全球晶片製造亞洲合計占比73%，其中台灣占22%、南韓21%、日本15%及中國15%。

依據CBS最新預告提到，劉德音接受CBS「60分鐘」（60 Minutes）節目主持人史塔兒(Lesley Stahl)的訪問也提及車用議題。

對於史塔兒提問關於車用晶片短缺，影響汽車大廠減產損失數十億美元的衝擊。劉德音回應，「我們在12月聽說短缺，今年1月，我們試圖將盡可能多的晶片產能擠出給汽車公司，如今我們認為我們提前了兩個月，到6月底，我們可以趕上客戶的最低要求。」

但劉德音也澄清，「這並不代表晶片短缺將在兩個月後結束。供應鏈還需要更多工作才能自我糾正，且可能還有時間延遲的供應鏈問題，特別是汽車供應鏈長而複雜，供應鏈長度約七到八個月的時間。」

台積電在4月15日法說會上已釋出，在台積全力調度產能支應下，預估車用半導體元件短缺現象，將於下一季度大幅改善。

晶片 美國 供應鏈

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