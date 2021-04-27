特斯拉Q1「炒」比特幣 大賺逾1億美元

特斯拉今年前3個月靠出售比特幣大賺逾1億美元。路透

根據特斯拉 （Tesla）周一公布的財報，今年第1季根據通用會計準則的淨利達創紀錄的4.38億美元，除生產銷售汽車的獲利外，一如往常得益於碳權收入的支撐，同時還多了一筆賣出比特幣 的獲利。

根據上季現金流量表（第26頁），特斯拉先以15億美元買進「數位資產」，再因出售比特幣收入2.72億美元。在其他地方（第5頁），該公司賣出比特幣對淨利有1.01億美元的「正面貢獻」，減少損益表（第24頁）上的營業費用。

馬斯克 並在推特中回覆他人貼文時表示，特斯拉出售持有比特幣的10%，以證明這種加密貨幣作為資產負債表上現金替代品的流動性。馬斯克補充說，他並未賣掉任何個人持有的比特幣。

特斯拉財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）在法說會上說，執行長馬斯克（Elon Musk）和他必須為不會馬上用到的現金找地方存放，以獲取報酬，但他們也需要能很快取用這筆錢，「比特幣證實是一個好的決定」。不過，他們雖然很滿意比特幣市場的流動性，但希望長期持有，並在顧客購車時從與他們的交易持續累積比特幣。

在柯克宏講話後，比特幣一度上漲1.9%，站上54,000美元。

特斯拉2月意外宣布買進比特幣，並將接受比特幣作為一種支付方時，對比特幣上漲起了推波助瀾的作用。

特斯拉首季另靠賣出碳權收入5.18億美元，高於去年第4季的4.01億美元。