白宮回擊華爾街：資本利得稅只衝擊到前0.3%富人

白宮表示，拜登總統提議調高資本利得稅只影響到到前0.3%富人。美聯社

白宮回擊華爾街和矽谷對美國 總統拜登 提議調高富人資本利得稅的批評，指這項計畫只會影響到一小部分人的收入。

拜登預計本周會公布一系列調高富人稅率的舉措，包括資本利得和股利的課徵稅率幾乎增加一倍，以便為規模可能達到1.5兆美元的教育和幼兒照護開支方案籌措資金。

拜登政府的一位高階官員接受金融時報訪問時表示，在美國申報所得稅的民眾裡，僅0.3%的人會受到調高資本利得稅率的新政策影響，而此時正值最富裕美國人的身價在疫情期間暴增。

現行的資本利得稅率是20%。但根據拜登的計畫，資本利得和股利的最高稅率可能自37%上調39.6%，加上歐巴馬時期對投資 收入課徵附加稅，最後可能來到43.4%。

部分投資人對此一提議大表不滿。避險基金Guggenheim Partners的投資長Scott Minerd罵「荒唐」，美國知名風險投資人Tim Draper表示，此舉可能殺了美國這隻會下金蛋的鵝。

但許多民主黨人認為早就該調高投資收入的稅率，這合乎拜登的選戰承諾。該名官員表示，調整會影響到非常有錢或非常高收入美國人的稅率，是為了確保公平，不能奬勵錢滾錢，而不重視工作勞動。