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白宮回擊華爾街：資本利得稅只衝擊到前0.3%富人

編譯季晶晶／綜合報導
白宮表示，拜登總統提議調高資本利得稅只影響到到前0.3%富人。美聯社
白宮表示，拜登總統提議調高資本利得稅只影響到到前0.3%富人。美聯社

白宮回擊華爾街和矽谷對美國總統拜登提議調高富人資本利得稅的批評，指這項計畫只會影響到一小部分人的收入。

拜登預計本周會公布一系列調高富人稅率的舉措，包括資本利得和股利的課徵稅率幾乎增加一倍，以便為規模可能達到1.5兆美元的教育和幼兒照護開支方案籌措資金。

拜登政府的一位高階官員接受金融時報訪問時表示，在美國申報所得稅的民眾裡，僅0.3%的人會受到調高資本利得稅率的新政策影響，而此時正值最富裕美國人的身價在疫情期間暴增。

現行的資本利得稅率是20%。但根據拜登的計畫，資本利得和股利的最高稅率可能自37%上調39.6%，加上歐巴馬時期對投資收入課徵附加稅，最後可能來到43.4%。

部分投資人對此一提議大表不滿。避險基金Guggenheim Partners的投資長Scott Minerd罵「荒唐」，美國知名風險投資人Tim Draper表示，此舉可能殺了美國這隻會下金蛋的鵝。

但許多民主黨人認為早就該調高投資收入的稅率，這合乎拜登的選戰承諾。該名官員表示，調整會影響到非常有錢或非常高收入美國人的稅率，是為了確保公平，不能奬勵錢滾錢，而不重視工作勞動。

美國 拜登 投資

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