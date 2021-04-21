大仁說財經 | 想買車？請參考官價，別妄想討價還價

多項因素促使車價攀上新高，且不斷上揚。（路透）

汽車 經銷商店內廣場上停著的車輛僅及以往的一小部分，無論是新車還是二手車 。這都讓車價達到創新高水平。

根據JD Power的數據，第1季新車平均價格為3萬7200元，較一年前上升8.4%。

JD Power統計，約有半數購車者支付車價在官價5%以內，有些甚至高於官價。與2年前相比，今年約200萬購車者最終支付的車價接近官方價格。

根據JD Power的其他數據，自今年年初以來，在拍賣會上出售的大宗二手車價格上漲26%，但同期零售價格僅上漲7%。在一年中的這個時刻，這也是個很大的躍升，大宗價格的上漲也預示著更大的漲幅。

JD Power的巴里(David Paris)說：「大宗二手價格達到前所未有的最高水平。」「而且二手零售價格也迅速上漲。」

與一年前相比這是個180度的轉變，當時許多汽車經銷商因新冠疫情而關閉，或者僅提供有限服務和維修。大量的工作流失以及在家工作導致汽車銷量暴跌30%，是經濟大衰退以來最大單季降幅。

但現在銷量正在蓬勃發展，3月新車經季節調整後的銷量達到2017年10月以來的最高水平。

但是，由於電腦晶片 短缺，全球汽車工廠被迫關閉或減產，而需求更加強烈。根據Cox Automotive的數據，今年前3個月北美的新車產量減少約340萬輛。二手車市場同樣緊俏，該產業的一些供求指標顯示出史上最大的缺貨情形。

強勁的銷售和有限的供應，這兩個因素正在推動車價上漲。

Edmonds.com資深洞察經理卓瑞(Ivan Drury)表示：「需求旺盛，但供應不佳。」

許多因素助長了供應短缺。其中包括就業市場改善、辦公室重新開放以及在家工作的員工重回公司。此外，消費者手握大量現金、市場利率極低，對更昂貴車型和選配套件的口味改變，甚至連租賃汽車都嚴重短缺。專家預測，對於購車者而言，這種情況不會很快好轉。

Cox Automotive資深經濟學者切斯布魯(Charlie Chesbrough)說，「這是一場完美風暴。」「如果不想支付接近官價的價格，後面有很多人願意。這些問題至少將在今年底前一直存在。」

以下是導致車價上漲的所有因素：

供應有限

電腦晶片短缺只是壓縮可售車輛庫存的一個因素。專家表示，其他汽車零件包括輪胎和塑料已經開始供不應求。

二手車市場也感受到新來源的有限性。汽車出租公司去年賣出約三分之一的車隊以籌集現金度過低迷時期，而如今隨著旅遊風潮的反彈，手上的汽車卻嚴重短缺。

晶片短缺也意味著汽車製造商沒有多餘的新車供應，通常它們會以折扣價出售給租賃公司。

Edmunds的卓瑞說：「租車公司通常每年購買200萬輛新車，這就是它們通常向市場賣出的汽車總數。」「現在因為汽車製造商無法向它們出售汽車，因此目前不會有使用才一兩年的二手車流入市場。」

人們重返辦公室

通勤上下班是消費者購買汽車的主因。現在，這樣的需求正在上升。

企業雇主在3月新增近100萬個工作，但這只是原因之一。其他雇主也正在通知員工，自去年以來就關閉的辦公室將在未來幾個月內重新開放。

許多由於工作不確定或缺乏通勤而延後購買新車的人現在開始尋求購車。而且，一些乘坐公共交通工具上下班的人現在也想擁有自己的汽車，以降低可能接觸新冠病毒的可能。

TrueCar產業分析總監伍拉德(Nick Woolard)說：「人們對公共交通和Uber的擔憂，是對購車興趣日益增加的一項因素。」

手頭有更多現金和低利率

去年許多工人失業，面臨經濟挫折。但是那些保有工作的人可能擁有比平常更多的可用現金。

花在度假和外食等活動的錢大大減少，上下班通勤費用也減少了。創紀錄的股市高市值通常也會促進強勁的汽車銷售，因為財富效應導致消費者為長期儲蓄而留出更少的錢。

然後是政府的各種紓困補助款項，許多人可得到數千元。

低利率讓許多購屋者在購車方面的支出比其他方式少。去年房屋再融資的熱潮減少了上百萬人的房貸負擔，有時還足以支付購車預算，而這在以前通常是不合適的。

更多選擇，便宜車型遭鄙視

消費者想要購買的商品是推動新車價格上漲的部分原因。從平價轎車轉向昂貴的SUV和皮卡的已經持續多年，甚至在疫情之前就已加速。

汽車製造商開始減少生產不受歡迎的車型，以保留可用於SUV和卡車的電腦晶片，即使這些車型產量也在下降。

許多新車買家也對新一代的選配套件感到興趣。

卓瑞說：「人們買下新車，卻買不到足夠的配備。」「他們正在購買高階車型和許多選配套件。對於某些特定卡車車型來說，加上選配，車價可能是基本款的雙倍。」

經銷商是最大贏家，不是汽車製造商

汽車製造商之所以受益，是因為它們不必提供太多促銷措施，也不必向低價車隊客戶出售自產汽車。即使如此，供應短缺仍在損害獲利。福特和通用汽車(GM)都預計晶片短缺將使它們今年的獲利損失超過10億元。

最大的贏家是汽車經銷商，包括成千上萬的私營經銷商以及專售新車的上市掛牌企業AutoNation、專營二手車業務的CarMax。AutoNation第1季獲利創紀錄，比一年前增加2倍。

關注汽車零售商的Guggenheim Securities分析師法格里(Ali Faghri)表示：「作為汽車經銷商，目前的經營環境近乎完美。」「需求異常強勁，面對諸多利多因素。現在不僅可以賣很多車，而且獲利率也創歷史新高。」

即使汽車製造商因晶片短缺而受苦，但該產業的大幅復甦已重回一年前想像不到的水平。

法格里說：「如果我12個月前告訴你我們會處於這種情況，你永遠不會相信。」「疫情爆發之始人們的預期與如今的景況大相徑庭。」