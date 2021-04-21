儘管疫情衝擊 這個國家反而擠進世界前十大經濟體

儘管疫情衝擊南韓經濟，但在成功控制疫情與半導體出口強勁的助攻下，南韓去年反而擠進全球前十大經濟體行列。路透

新冠肺炎疫情 使許多國家陷入近代歷史以來最嚴重的經濟衰退，連帶撼動了去年全球前十大經濟體的排名，南韓經濟雖萎縮1%，卻擠進世界前十大，巴西則跌出榜外，成為最大受害者。

根據財經網站CNBC分析國際貨幣基金（IMF）的預測，美國 、中國、日本及德國穩居世界前四大，但這場疫情改變了五至十名的順序。

CNBC根據IMF的世界經濟展望資料庫，比較了各國的名目國內生產毛額（以美元計算）。名目國內生產毛額（GDP）是估算一個經濟體的所有製成品和服務的市場價值，但未扣除物價水平或通膨的變動，因此可能高估或低估實質經濟產值。

印度 在2019年成為世界第五大經濟體，去年被英國取代，掉至第六名。CNBC對IMF數據的分析顯示，印度要等到2023年才能重新奪回全球第五大經濟體的頭銜。為抑制疫情，印度去年實施嚴格封鎖，經濟備受打擊。 IMF預測，在2021年3月結束的會計年度，印度經濟將萎縮8％。

儘管IMF預期印度在2022年3月結束的本年度將成長12.5％，但一些經濟學家警告說，最近新冠肺炎確診病例激增，可能傷害該國的經濟前景。印度上周取代巴西成為全球疫情第二嚴重國家，僅次於美國。

美國銀行（BofA）的經濟學家在研究報告說：「我們愈來愈擔心，確診病例激增對仍然緩慢的經濟復甦構成風險。」這些經濟學家們估計，如果再實行一個月的全國封鎖，將使印度的年度GDP減少100至200個基點。

巴西跌出前十名。巴西在2019年是全球第九大經濟體，但去年退居至第12大，成為唯一跌出前十名的國家。CNBC的分析顯示，至少在2026年前這個南美國家不會重返世界前十大。

巴西的疫情也非常嚴重，確診病例為全球第三高，病故人數為世界第二多。但向來淡化疫情威脅的總統波索納洛，一再拒絕實施全國封鎖以抑制疫情，致使經濟學家認為，巴西經濟難以復甦。IMF指出，去年巴西經濟萎縮4.1%，預測今年將成長3.7%。

CNBC的分析顯示，隨著巴西跌出榜外，南韓則升至第十名，而且預計至少維持到2026年。南韓是中國大陸以外最早在2020年初傳出新冠病例的國家之中。去年該國在遏制疫情方面相當成功，加上半導體出口強勁，經濟僅溫和萎縮1％。IMF預測，南韓經濟今年將成長3.6%。