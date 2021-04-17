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美股史坦普500攻上4500點？需三股順風助推

編譯湯淑君／綜合外電
美股史坦普500指數16日甫以4,185點歷史新高作收，就已有分析師喊出史坦普500上看4,500點。美聯社
美股史坦普500指數16日甫以4,185點歷史新高作收，就已有分析師喊出史坦普500上看4,500點。美聯社

美國史坦普500指數16日收盤攀抵4,185點歷史新高峰，比花旗集團（Citigroup）策略師預估年底目標價3,800點還高出一大截。但華爾街已有分析師喊出史坦普500上看4,500點。可能漲到那麼高嗎？

新冠肺炎疫情接種加速進行、財政刺激措施接二連三，加上積壓已久的需求蓄勢待發，在在挑起投資人買進股票的胃口，使史坦普500指數年初迄今已了11.4%。

巴隆周刊（Barron's）報導指出，美股可望乘勝追擊，但需要以下三股順風協助往前推：

●美國總統拜登數兆美元的基礎建設法案必須過關，且不會為了籌措財源而大幅調高企業稅率或資本利得稅；

●通膨壓力控制得宜，不至於逼得聯準會（Fed）為了阻止通膨復熾，而改變超低利率政策；

●企業盈餘預測上修，且本益比估值仍能居高不下。

Sevens Report Research創辦人Tom Essaye相信美股會持續向上攻。他說：「那種情境完全有可能，若果真實現，可以期待史坦普500指數年底前攻上4,500點，甚至更高。」那個價位將反映市場預期，假定估值相對於預期獲利不變，史坦普500企業合計每股盈餘（EPS）將達到200美元——這是目前華爾街對2022年史坦普500合計EPS的共識預測值。

不過，美股在繼續攀高的路上仍可能出差錯，使上述三股順風吹不動，轉為逆風。

美國國會中間派民主黨議員可能對拜登的基建法案刪刪砍砍；即使通膨並未復熾，利率仍可能持續走高，因為美國10年期公債殖利率仍低於預期通膨率；美債殖利率若持續升高，將使債券變得比股票更有投資吸引力，進而壓低股票估值。

史坦普500 殖利率 美國

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