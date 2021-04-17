美股市收盤創新高 歷史站在「今年會繼續上漲」這一邊

受到美債殖利率下跌的鼓舞，科技股和成長股也重新領軍，暫時止住類股輪動至價值股之勢。路透

道瓊工業指數 和史坦普500 指數周五繼續上漲且再創新高，在出色的財報表現和經濟數據激勵下，美股 還有上漲空間。歷來走勢也站在美股會持續攀高這一邊。

道瓊工業指數周五上漲164.68點收34,200.67點，連續三個交易日上漲。史坦普500指數漲0.4%收4,185.47點，分別創下今年第21和第23個收盤最高紀錄。那斯達克綜合指數收盤翻紅小漲0.1%，只比2月的紀錄低0.3%。

費城半導體指數周五跌0.6%，台積電ADR逆勢反彈0.4%，一周下來仍各跌1.3%和3.2%。

道瓊工業指數一周各漲1.2%和1.4%，連續四周上漲。那斯達克綜合指數漲1.1%，連三周上漲。

LPL Financial 策略師德崔克（Ryan Detrick）指出，美股今年漲勢可望延續到年底，因為1950年以來，史坦普500指數第1季若有5%到10%漲幅，接下來第3季近九成會上漲，且平均漲幅為12%。史坦普500指數第1季上漲5.8%。他說，目前走勢所示「市場會繼續偏向上走」。

銀行和金融業讓本周起揭曉的財報季有了好的開始，從數據也可以看見，美國經濟正在加速成長，帶動美股本周走高。另一個助漲動力是，美國10年期公債殖利率由上周五的1.664%跌到1.571%，一周跌回落之快，幅度之大，出乎投資人意料，也反映市場已接受聯準會（Fed）重申不會藉升息來平抑通膨的說法 。

受到美債殖利率下跌的鼓舞，科技股和成長股也重新領軍，暫時止住類股輪動至價值股之勢。下周Netflix（周二）、艾司摩爾（ASML）（周三）、英特爾（Intel）（周四）將公布財報，投資人期待後續財報將是接下來決定由哪一類股領頭的關鍵。