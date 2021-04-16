美國未點名任一國操縱匯率 顯示拜登做法改變

美國財政部16日公布匯率報告。路透

彭博資訊報導，美國財政部 16日公布匯率 報告，未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，即使瑞士、台灣 和越南已達到被貼上該標籤的門檻，顯示拜登政府在國際匯率政策方面採取較不具對立性的做法。

美國財政部16日表示，按2015年相關法律，一直到2020年12月底的四季期間，台灣已達到被列為匯率操縱國的標準，但拜登政府表示，按1988年法律 ，「證據不足以」斷定這些貿易夥伴國顯露「阻止國際收支帳有效調整，或取得不公平競爭優勢」的意圖。

財政部在聲明中表示，已在這份報告中對台灣進行深入分析，且將依2015年的法律與台灣進行進一步的雙邊溝通，包括敦促台灣擬定計畫，以特定行動解決台幣匯率低估的問題。

美國財政部官員向媒體記者表示，決定不點名任何國家操縱匯率，不該被視為傳達互相矛盾的訊息。

彭博報導指出，這份報告顯示，拜登政府在國際匯率政策上，走的是較不對立的路線，相形之下，川普政府給中國等國家貼上匯率操縱國標籤並無效果，反而激起泛政治化的顧慮。

這份報告把愛爾蘭和墨西哥加入「觀察名單」，意味符合三項標準中的兩項。中國、泰國、印度、日本、南韓、德國、義大利、新加坡和馬來西亞，仍留在財政部觀察名單上。