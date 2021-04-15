研究機構BCA：美銀行股利多雲集 可加碼買進

研究公司BCA Research於是建議投資人，不妨考慮在投資組合中增持高盛、美銀、摩根大通等銀行股，理由是金融股有多重利多支撐，漲勢可能方興未艾。路透

財經網站MarketWatch報導，華爾街投資研究公司表示，美國 大型銀行股可望受惠於經濟復甦腳步加快和公債殖利率 走高趨勢，從近日發布的首季財報大放異彩即可見端倪，建議加碼買進高盛（Goldman Sachs）、美國銀行（BoA）、摩根大通（JPMorgan）等股票。

高盛和摩根大通14日公布的財報數據超越分析師預期，15日繼續傳出美銀和花旗集團（Citigroup）盈餘優於預期的佳音。

研究公司BCA Research於是建議投資人，不妨考慮在投資組合中增持銀行股，理由是金融股在多重因素支撐下，漲勢可能方興未艾。

BCA指出，第1季銀行巨人盈餘勁增，主要反映提列的貸款 損失準備金大幅縮減，而隨著美國經濟逐漸走出新冠肺炎疫情衝擊的陰影，主要銀行可望持續釋出貸款損失準備金，因為用來彌補潛在呆帳損失的必要性降低。

展望未來，銀行業將必須聚焦於擴大貸款組合的能力。BCA指出，銀行的核心獲利來自於以低利率向存款戶借入短期資金，然後以較高的利率承作長期放款，美國推動一波波財政刺激已推升存款水位、放款量則縮水，但這種相互關係將隨著經濟重啟而轉變。

BCA預期，美國疫苗接種如火如荼進行，到9月可望促成某種程度的群體免疫，那將容許防疫限制放寬、消費者信心增強，就業市場景氣復甦步調也會加快。凡此種種，都將鼓勵消費者支出 ，並帶動新一波貸款需求。事實上，這已經發生了：聯準會（Fed）2月「消費者信用調查」顯示，美國消費者借貸增加276億美元，年比增幅7.9%是2017年11月來最大。

此外，BCA認為，消費者擴大支出和提領存款，應會推升美國公債殖利率，其中長債殖利率可望勁揚；短債殖利率則因受制於Fed寬鬆政策立場，可能面臨較多阻力。這將造成殖利率曲線進一步變陡，對銀行展望提供另一股助力。