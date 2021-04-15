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研究機構BCA：美銀行股利多雲集 可加碼買進

編譯湯淑君／綜合外電
研究公司BCA Research於是建議投資人，不妨考慮在投資組合中增持高盛、美銀、摩根大通等銀行股，理由是金融股有多重利多支撐，漲勢可能方興未艾。路透
研究公司BCA Research於是建議投資人，不妨考慮在投資組合中增持高盛、美銀、摩根大通等銀行股，理由是金融股有多重利多支撐，漲勢可能方興未艾。路透

財經網站MarketWatch報導，華爾街投資研究公司表示，美國大型銀行股可望受惠於經濟復甦腳步加快和公債殖利率走高趨勢，從近日發布的首季財報大放異彩即可見端倪，建議加碼買進高盛（Goldman Sachs）、美國銀行（BoA）、摩根大通（JPMorgan）等股票。

高盛和摩根大通14日公布的財報數據超越分析師預期，15日繼續傳出美銀和花旗集團（Citigroup）盈餘優於預期的佳音。

研究公司BCA Research於是建議投資人，不妨考慮在投資組合中增持銀行股，理由是金融股在多重因素支撐下，漲勢可能方興未艾。

BCA指出，第1季銀行巨人盈餘勁增，主要反映提列的貸款損失準備金大幅縮減，而隨著美國經濟逐漸走出新冠肺炎疫情衝擊的陰影，主要銀行可望持續釋出貸款損失準備金，因為用來彌補潛在呆帳損失的必要性降低。

展望未來，銀行業將必須聚焦於擴大貸款組合的能力。BCA指出，銀行的核心獲利來自於以低利率向存款戶借入短期資金，然後以較高的利率承作長期放款，美國推動一波波財政刺激已推升存款水位、放款量則縮水，但這種相互關係將隨著經濟重啟而轉變。

BCA預期，美國疫苗接種如火如荼進行，到9月可望促成某種程度的群體免疫，那將容許防疫限制放寬、消費者信心增強，就業市場景氣復甦步調也會加快。凡此種種，都將鼓勵消費者支出 ，並帶動新一波貸款需求。事實上，這已經發生了：聯準會（Fed）2月「消費者信用調查」顯示，美國消費者借貸增加276億美元，年比增幅7.9%是2017年11月來最大。

此外，BCA認為，消費者擴大支出和提領存款，應會推升美國公債殖利率，其中長債殖利率可望勁揚；短債殖利率則因受制於Fed寬鬆政策立場，可能面臨較多阻力。這將造成殖利率曲線進一步變陡，對銀行展望提供另一股助力。

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