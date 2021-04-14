幣安推特斯拉股票代幣 迎向全球全天候股票交易新時代

支持比特幣的電動車大廠特斯拉，成為加密幣交易所股票代幣產品綁定對象。 路透

加密幣交易所幣安（Binance）周一（12日）起，讓非居住美國 的用戶能交易以代幣形態呈現的特斯拉 （Tesla）股票 。彭博資訊說，近來加密幣交易所把目光投向傳統金融世界，幣安也加入這個行列。

現在一些加密幣交易所，例如FTX，已經開放客戶使用加密幣做為購買股票保證金的擔保品。

幣安執行長趙長鵬發布新聞稿說，股票代幣連結傳統與加密幣市場，安全且遵循法規。特斯拉股票代幣第一天在幣安平台的成交量約1,000萬美元，實際股市中特斯拉的一年內日平均交易量570億美元一比，微不足道。但如果放進CoinMarketCap.com追蹤的加密幣系統來看，這個代幣會是前百大流通幣。

彭博指出，幣安與FTX所推的股票代幣，每一枚代幣綁定一股，合作對象是德國的金融公司CM Equity以及瑞士的Digital Assets。代幣擁有人具有實體股票部分權益；例如，幣安與FTX都把股利分派給代幣擁有人，但投票權方面，CM Equity可能選擇由其決定投票。

另外一些交易平台，像是Terraform Lab所開發的Mirror Protocol，代幣沒有綁實體股票，完全人造，代幣價格追蹤交叉參照實體股票價格。

Terraform Lab共同創辦人兼執行長Do Kwon說，不論有沒有綁定實體股票，股票代幣都能讓全球投資人更加容易投資其所連動的美國科技股。