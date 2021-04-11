大仁說財經 | 縱使CDC仍不鬆口開放，郵輪業已蓄勢待發

郵輪已停泊在港口逾1年，目前正籲請CDC開放航行。（路透）

愛好出旅者似乎非常渴望能夠再度搭船遊覽，而投資人或許已經準備好提助一臂之力。

即使疾病控制中心(CDC )尚未給出何時允許船隻出入美國 港口的確切日期，但產業領導龍頭嘉年華(Carnival Corp)4月初表示，截至2月底的過去3個月，乘客訂位量幾乎較前期翻了一倍。

這項訊息促使瑞士信貸將嘉年華的股票評級從先前的中性調升至「加碼」，並將其12個月目標價提高至每股40元，大幅提升66%。瑞信表示，如果一切順利，股價甚至可能會升至每股50元。

名稱聽起來不像是美國企業的挪威郵輪 公司(Norwegian Cruise Line Holdings)則宣布計畫自7月4日起恢復國內郵輪航行，前提是所有乘客和機組人員都必須接種新冠病毒(Covid-19)疫苗。該公司仍在等待CDC的批准。

嘉年華和挪威郵輪的股價在4月次周分別上漲9%和10%。依旅客營收計算為疫情前美國第二大郵輪公司皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean Cruises)則是上揚近4%。今年以來這3家業者的股價表現都很好，挪威和皇家加勒比海上揚20%，嘉年華大漲35%。

但是即使有言些漲幅，其股價仍遠低於2020年初的水平。去年2月1日，當嘉年華首度確認搭乘Diamond Diamond遠洋郵輪的乘客對新冠病毒測試呈現陽性後，股價開始狂瀉。

這3家公司的當前股價都比去年4月初時上漲超過260%，但仍比疫情前的高點下跌33%至50%。

CDC何時才會放行？

其他市場分析師也表示，雖然CDC仍然不願為美國郵輪業者開綠燈，但這個備受重創的產業前景仍然相當樂觀。

全球已有10個國家已經開放搭船遊覽，並且在過去8個月中，約有40萬人次乘船出遊。其他國家也陸續開放其港口。

但據晨星公司(Morningstar)追蹤郵輪業的卡茲(Jaime Katz)說，美國仍是目前最大單一市場，約有半數全球郵輪都以此為母港。

卡茲認為，CDC將在今年夏末至秋初時開放船舶開始進出美國港口，「我們認為，這並不是CDC當前最重要的任務。」「它們的首要任務是減少確診案例數量，這才是重點。」

將郵輪遷移美國母港的威脅

但是，如果CDC不採取行動，就有可能使一些郵輪改由加勒比海港口起航。

這對CDC造成壓力，要求其開放美國母港出航。卡茲說，讓乘客搭機飛往加勒比海搭船而不是在美國港口上下船隻，可以消除因不允許在美國航行而產生的任何健康考量。

但郵輪業者不會直接談論它們的想法。嘉年華CEO唐納德(Arnold Donald)4月初告訴投資人，即使該公司有意繼續使用美國的14個母港，「但如果無法出航，那麼顯然我們會考慮將其母港移到其他地方。」

佛州對CDC和聯邦政府提起聯邦訴訟，以期獲得美國郵輪旅遊的許可。

佛州總檢察長穆迪(Ashley Moody)引用疫情前的過時數據說：「郵輪業是佛州旅遊業的重點之一，推用了數千名勞工，促進了本州的經濟發展。聯邦政府每天不公平地限制這股經濟力量不得成長，讓我們的經濟遭受損失。」「提出訴訟的重點在於結束這種聯邦力量的擴張，並允許佛州人安全地重回工作和旅遊。」

白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）說，她無法對訴訟本身發表評論，但指出：「CDC的規範意見是根據數據以及健康和醫療指導方針，這也就是為什麼它會制訂並定期更新的原因。」

CDC在4月2日發布最新指南表示，期待郵輪旅遊盡快恢復，並且「建議」而非強制所有船上人員都接種疫苗。該機構還表示，希望業者進行「模擬試航，讓船員和港口人員在與乘客搭船前與志願者一起執行新的疫情作業程序。」

但CDC並沒有給出2020年3月之後首次開放美國航行的日期。該產業最近對限制的批評也不斷上升。

產業貿易組織郵輪國際協會(Cruise Line International Association)對CDC的聲明表示「令人失望」、「不對稱地加重負擔」和「幾乎不可行」。

該組織說，衛生機構只對郵輪要求採取零風險政策，而不是採取措施減輕疫情的影響，像是針對「美國社會其他各個產業」一樣。

重新復業也將十分緩慢

但是即使CDC在夏初開放航行，也離正常的航行旅遊季節很遙遠。

卡茲說：「很重要的一點是：剛開始時的運力將會很小。不可能馬上推出100艘船。估計最初航行的船隻將約占總運力的50%。」「可能需要60-90天的時間來補充船隊服務人員。因為這些員工不可能在一周內就回歸。」

這種現象讓得美國航行旅遊重新開放的確切日期變得不太重要，因為即使今年夏天開放，其營收也不可能有太多進帳。真正的關鍵會落在今年年底和2022年初該產業恢復完整的實力之後。

而且即使郵輪公司起航，其承擔的債務也十分沉重；目前的帳面債務金額是2020年初的兩倍多。所有公司都借貸大筆現金來度過長期停工。

而且它們還進行其他削減，包括出售利潤較低的船隻，讓它們未來較易獲利。運量的減少也可能提高那些打算再次搭船出遊者會支付的價格。

總體而言，郵輪業的復甦可能會比航空公司來得快，因為航空公司的大部分獲利來源取決於商務旅遊，而不是僅靠休閒旅客。

卡茲針對郵輪公司指出：「它們應該比以前更易獲利。」「因為它們出清了獲利不佳的船隻。」