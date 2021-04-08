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馬斯克推文暗示不受晶片短缺影響 特斯拉股價漲

編譯湯淑君／綜合外電
電動車大廠特斯拉。美聯社
電動車大廠特斯拉。美聯社

今年全球汽車供應鏈大亂，因為發生異常情況 ：微晶片短缺。從華爾街分析師、汽車製造商、汽車零件供應商到汽車經銷商，似乎人人都在談論此事，只有電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克例外。

特斯拉向來口風甚緊。不過，馬斯克卻不然。他在8日推文說：「感謝特斯拉的供應商，提供我們重要的零件！」

巴隆周刊（Barron's）專欄作家魯特（Al Root）認為，這則推文似乎顯示，特斯拉情況可能比汽車同業好，這可能反映在特斯拉上季盈餘數據上。該公司預定4月底公布財報。

特斯拉股票投資人布萊克（Gary Black）接受巴隆周刊訪問時表示：「這可能是重要訊息…意味（特斯拉）第1季財報結果不受晶片短缺衝擊，或是耽擱新款Model S/X生產和交貨的問題已獲解決。」布萊克曾是華爾街分析師，擔任過高盛資產管理公司主管，對特斯拉股票和電動車產業的評論備受關注，擁有超過7.1萬名推特追隨者。

布萊克認為，馬斯克的推文對特斯拉股價應是利多，不過，他向來看好特斯拉展望，長期持有該股，並給特斯拉股票960美元的目標價。

特斯拉股價8日紐約早盤大漲2.77%，報每股689.55美元。

特斯拉 汽車 馬斯克

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