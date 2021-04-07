油價小幅上漲反映景氣復甦 金價從一周高點回跌
國際油價周三7日小幅上漲，受惠於全球經濟前景改善，但漲幅受限，因美國汽油庫存上升；金價從一周多高點回跌，因美國公債殖利率波動，投資人對黃金興趣減弱。
●油價上漲
紐約原油5月期貨收盤上漲0.44美元，漲幅0.7%，報每桶59.77美元；布蘭特原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.7%，報每桶63.16美元。
美國能源資訊署（EIA）周三表示，上周美國原油庫存降幅超過預期，汽油庫存大幅跳升，因煉油廠開工率升至逾一年來最高。
瑞穗證券能源期貨主管Bob Yawger表示：「如果你不需要生產汽油，那麼你就不需要使用更多原油。」
美國新冠病例增加也限制油價漲勢。紐約Again Capital合夥人John Kilduff表示：「全球都擔心新冠病例再次增多，現在加拿大正面臨第三波疫情，市場繼續被疫情帶來的這些需求問題所困擾。」
此外，隨著伊朗和強權國家協商採取措施重啟一項凍結伊朗核武器發展的協議，全球原油供應可能會增加。各方同意成立工作組，討論恢復2015年伊朗核協議的可能性，這可能導致美國取消對伊朗能源產業的制裁。
●金價從逾一周高點回跌
金價周三下跌，此前一天曾觸及逾一周最高，美國強勁的經濟數據提振人們對經濟迅速復甦的希望，削弱黃金的吸引力。
黃金現貨價格收盤下跌0.32%，報每英兩1,737.72美元；美國黃金期貨結算價下跌0.1%，報每英兩1,741.6美元。
Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica表示：「如果我們看到經濟報告持續強勁，我認為升息和美債殖利率上升的可能性會大大提升，這最終將對黃金產生不利影響。」
白跌0.2%，報每英兩25.12美元。鈀金下跌2.3%，至每英兩2,622.71美元，稍早觸及每英兩2,592美元的一周最低價格。
白金下跌0.6%，至每英兩1,225.39美元，稍早觸及2月25日以來最高1,244.50美元。
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