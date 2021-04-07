我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美同意調離駐伊拉克所有戰鬥部隊 時間待確認

英國AZ疫苗19例死於血栓 建議30歲以下改用他牌

油價小幅上漲反映景氣復甦 金價從一周高點回跌

編譯葉亭均／綜合外電
國際金價從一周高點回跌。（路透）
國際金價從一周高點回跌。（路透）

國際油價周三7日小幅上漲，受惠於全球經濟前景改善，但漲幅受限，因美國汽油庫存上升；金價從一周多高點回跌，因美國公債殖利率波動，投資人對黃金興趣減弱。

●油價上漲

紐約原油5月期貨收盤上漲0.44美元，漲幅0.7%，報每桶59.77美元；布蘭特原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.7%，報每桶63.16美元。

美國能源資訊署（EIA）周三表示，上周美國原油庫存降幅超過預期，汽油庫存大幅跳升，因煉油廠開工率升至逾一年來最高。

瑞穗證券能源期貨主管Bob Yawger表示：「如果你不需要生產汽油，那麼你就不需要使用更多原油。」

美國新冠病例增加也限制油價漲勢。紐約Again Capital合夥人John Kilduff表示：「全球都擔心新冠病例再次增多，現在加拿大正面臨第三波疫情，市場繼續被疫情帶來的這些需求問題所困擾。」

此外，隨著伊朗和強權國家協商採取措施重啟一項凍結伊朗核武器發展的協議，全球原油供應可能會增加。各方同意成立工作組，討論恢復2015年伊朗核協議的可能性，這可能導致美國取消對伊朗能源產業的制裁。

●金價從逾一周高點回跌

金價周三下跌，此前一天曾觸及逾一周最高，美國強勁的經濟數據提振人們對經濟迅速復甦的希望，削弱黃金的吸引力。

黃金現貨價格收盤下跌0.32%，報每英兩1,737.72美元；美國黃金期貨結算價下跌0.1%，報每英兩1,741.6美元。

Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica表示：「如果我們看到經濟報告持續強勁，我認為升息和美債殖利率上升的可能性會大大提升，這最終將對黃金產生不利影響。」

白跌0.2%，報每英兩25.12美元。鈀金下跌2.3%，至每英兩2,622.71美元，稍早觸及每英兩2,592美元的一周最低價格。

白金下跌0.6%，至每英兩1,225.39美元，稍早觸及2月25日以來最高1,244.50美元。

美國 伊朗 殖利率

上一則

大仁說財經 | 全球大型食品商搶攻亞洲植物性產品市場

延伸閱讀

美國是重要市場！Toyota累積在地生產3千萬輛新車

美國是重要市場！Toyota累積在地生產3千萬輛新車
美駐越南大使：美國將與越南共同解決匯率問題

美駐越南大使：美國將與越南共同解決匯率問題
上漲啦！ 洛市中心普通汽油每加侖逼近6元

上漲啦！ 洛市中心普通汽油每加侖逼近6元
南加油價上漲 華人：暫時沒差 長遠恐影響經濟重啟

南加油價上漲 華人：暫時沒差 長遠恐影響經濟重啟

熱門新聞

根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
拜登政府推動全美廣設50萬座汽車充電站。美聯社

拜登推動廣設50萬座電動車充電站 這些概念股應聲狂飆

2021-04-01 07:33
蘋果公司執行長庫克。路透

再拚十年？ 蘋果CEO庫克：可能不會了

2021-04-05 15:30
美國財長葉倫將呼籲實施全球性的最低企業稅負制。(路透)

葉倫將呼籲採行全球企業最低稅負制 避免惡性競爭

2021-04-05 09:02
中芯國際聯席CEO梁孟松。（本報資料照片）

前台積大將梁孟松不僅沒離開中芯 待遇反升級

2021-04-02 02:15
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

Fed明年升息？與其猜「太早」不如觀察這兩點

2021-04-07 09:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效
解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫

解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫
搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
非裔闖華人美甲店嗆「仇恨言論」 遭便衣警逮捕

非裔闖華人美甲店嗆「仇恨言論」 遭便衣警逮捕