油價小幅上漲反映景氣復甦 金價從一周高點回跌

國際金價從一周高點回跌。（路透）

國際油價周三7日小幅上漲，受惠於全球經濟前景改善，但漲幅受限，因美國 汽油庫存上升；金價從一周多高點回跌，因美國公債殖利率 波動，投資人對黃金興趣減弱。

●油價上漲

紐約原油5月期貨收盤上漲0.44美元，漲幅0.7%，報每桶59.77美元；布蘭特原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.7%，報每桶63.16美元。

美國能源資訊署（EIA）周三表示，上周美國原油庫存降幅超過預期，汽油庫存大幅跳升，因煉油廠開工率升至逾一年來最高。

瑞穗證券能源期貨主管Bob Yawger表示：「如果你不需要生產汽油，那麼你就不需要使用更多原油。」

美國新冠病例增加也限制油價漲勢。紐約Again Capital合夥人John Kilduff表示：「全球都擔心新冠病例再次增多，現在加拿大正面臨第三波疫情，市場繼續被疫情帶來的這些需求問題所困擾。」

此外，隨著伊朗 和強權國家協商採取措施重啟一項凍結伊朗核武器發展的協議，全球原油供應可能會增加。各方同意成立工作組，討論恢復2015年伊朗核協議的可能性，這可能導致美國取消對伊朗能源產業的制裁。

●金價從逾一周高點回跌

金價周三下跌，此前一天曾觸及逾一周最高，美國強勁的經濟數據提振人們對經濟迅速復甦的希望，削弱黃金的吸引力。

黃金現貨價格收盤下跌0.32%，報每英兩1,737.72美元；美國黃金期貨結算價下跌0.1%，報每英兩1,741.6美元。

Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica表示：「如果我們看到經濟報告持續強勁，我認為升息和美債殖利率上升的可能性會大大提升，這最終將對黃金產生不利影響。」

白跌0.2%，報每英兩25.12美元。鈀金下跌2.3%，至每英兩2,622.71美元，稍早觸及每英兩2,592美元的一周最低價格。

白金下跌0.6%，至每英兩1,225.39美元，稍早觸及2月25日以來最高1,244.50美元。