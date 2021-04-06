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IMF調高今年全球預估成長率到6% 美估成長6.4%

編譯任中原／綜合外電
IMF調高今年全球經濟成長率預測至6%，並預估台灣將成長4.7%。路透
IMF調高今年全球經濟成長率預測至6%，並預估台灣將成長4.7%。路透

國際貨幣基金（IMF）6日公布最新「世界經濟展望」（WOE）報告，將2021年全球經濟預估成長率上修到6%，比元月時預估的5.5%進一步調高，也是1970年代以來最高水準，主要是靠各國針對新冠肺炎疫情採取空前規模的因應政策。

IMF也預測，台灣經濟今年將成長4.7%，比去年4月的預估值3.5%調高了1.2個百分點，表現分別優於南韓的3.6%、香港的4.3%，但略遜於新加坡的5.2%。

IMF預估，今年美國經濟將成長6.4%，比元月的預估調高1.3個百分點，也是1980年代初期以來最高點。歐元區僅由4.2%上修到4.4%，日本由3.1%上修到3.3%。但由於美國表現強勁，因此所有先進國家預估成長率由4.3%提高到5.1%。

所有新興經濟體預估成長率僅上修0.4個百分點，為6.7%；中國大陸由8.1%上修到8.4%，印度由11.5%上修到12.5%點。

2020年全球經濟萎縮3.3%，比之前預估的-3.5%略好。2022年預估成長率則由4.2%小幅調升到4.4%。

今年全球貿易額預估成長8.4%，比元月預估的8.1%溫和升高。

美國 台灣 新加坡

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