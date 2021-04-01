拜登推動廣設50萬座電動車充電站 這些概念股應聲狂飆

拜登政府推動全美廣設50萬座汽車充電站。美聯社

美國拜登 政府在周三（31日）提出大規模基建計畫，包括再次宣布要推動設立全國電動車 充電站網絡，消息激勵充電站基礎設施供應商股價飆漲。

美國總統拜登提議支出1,740億美元推廣電動車，並在全美設立50萬座充電站。拜登希望國會能通過總體逾2兆美元的基建計畫重振美國基礎設施，並且預期透過調高公司稅率來籌措資金。

Marketwatch網站報導，廣設汽車充電站的消息激勵一些個股上漲，包括自稱是北美與歐洲最大電動車充電站網絡建設商的ChargePoint 31日股價大漲19%。該公司在3月透過與特殊目的收購公司（SPAC）反向合併的方式借殼上市。

另外，快速充電站業者EVgo也吸引投資人注意，該公司打算在第2季透過價值26億美元的SPAC合併方式上市，目前在全美34個州的67個主要市場營運逾800座充電站。

除了ChargePoint和EVgo，包括Beam Global、Blink Charging在內的公司也營運充電站，兩家公司股價在31日分別大漲逾16%和11%。

另一家特殊目的收購公司Newborn Acquisition則正在與加州新創公司Nuvve合併，Nuvve希望將電動車轉化成在路上跑的行動發電廠，讓家戶能運用電動車停在家中時，利用儲存在電動車電池的電力。

另外，分散化電源管理公司Eaton和瑞典的機器與電力設備生產商ABB都有望受惠於美國基建計畫題材，這些公司預期將向充電站營運業者銷售設備。

不過，這些業者尚未公布年度獲利，目前都指望市場廣泛採用電動車來達成未來財測。分析師強調，這些業者面臨的挑戰還包括如何連結全美各州與大城市的充電網絡，以及如何鼓勵更多屋主在自家車庫安裝家庭充電設備。