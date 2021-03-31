FT 2021年亞太高成長500強企業 台灣54家上榜

金融時報公布2021年亞太高成長企業500強名單，新加坡二手車交易平台Carro位居榜首，台灣共有54家公司上榜。 路透

倫敦金融時報（FT）31日公布「2021年亞太高成長企業」500強名單，新加坡 二手車交易平台Carro位居榜首；台灣 共有54家公司上榜，排名最高的是伊雲谷數位科技公司，位居第13。

FT依據各企業2016至2019年的年複合成長率（CAGR）排名，評選亞太地區500家成長最快的企業；新加坡Carro以422.4%名列前茅，排名第二的是印尼數位支付平台Kioson，CAGR為383.6%；新加坡的電商營運服務商SCI Ecommerce，以323.2%的CAGR名列第三。

以產業區分，亞太地區進榜的企業中，以科技公司占比最高，約為四分之一；其次是支援服務產業和工業產品，分別占逾4%，醫療產業占5%。

台灣入選的54家公司也符合這個趨勢，共有25家科技公司進榜；其次是醫療產業，共有七家。

若以經濟體區分，在500家高成長企業中，日本占116家，去年的榜首印度落居第二，共95家公司上榜，新加坡以72家排在第三。

以城市區分，東京位居第一，共有82家上榜，新加坡為72家，排在第三的雪梨則有27家。

金融時報指出，亞太地區是最早由疫情中復甦的地區之一，但國際貨幣基金（IMF）示警，一些經濟體受到的傷害，可能需要數年才能復原。

此外，全國封鎖措施和商業活動停擺，讓部分國家原本的問題擴大，例如不平等的情況惡化、失業率升高，以及社會福利差距擴大；對亞太區的企業而言，更嚴重的威脅則是債務負擔加重，且營收下滑，難以償還債務。

IMF也表示，政府的支援讓企業得以存活，但這些紓困 措施一旦終止，可能出現倒閉潮；如果全球金融市場在經濟復甦的過程中開始緊縮，將導致資金外流，企業面臨額外壓力；這種風險，在亞洲地區尤為嚴重。