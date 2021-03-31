我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

動物也能打新冠疫苗 俄建議國人少喝酒強化免疫

FT 2021年亞太高成長500強企業 台灣54家上榜

編譯林奕榮／綜合外電
金融時報公布2021年亞太高成長企業500強名單，新加坡二手車交易平台Carro位居榜首，台灣共有54家公司上榜。 路透
金融時報公布2021年亞太高成長企業500強名單，新加坡二手車交易平台Carro位居榜首，台灣共有54家公司上榜。 路透

倫敦金融時報（FT）31日公布「2021年亞太高成長企業」500強名單，新加坡二手車交易平台Carro位居榜首；台灣共有54家公司上榜，排名最高的是伊雲谷數位科技公司，位居第13。

FT依據各企業2016至2019年的年複合成長率（CAGR）排名，評選亞太地區500家成長最快的企業；新加坡Carro以422.4%名列前茅，排名第二的是印尼數位支付平台Kioson，CAGR為383.6%；新加坡的電商營運服務商SCI Ecommerce，以323.2%的CAGR名列第三。

以產業區分，亞太地區進榜的企業中，以科技公司占比最高，約為四分之一；其次是支援服務產業和工業產品，分別占逾4%，醫療產業占5%。

台灣入選的54家公司也符合這個趨勢，共有25家科技公司進榜；其次是醫療產業，共有七家。

若以經濟體區分，在500家高成長企業中，日本占116家，去年的榜首印度落居第二，共95家公司上榜，新加坡以72家排在第三。

以城市區分，東京位居第一，共有82家上榜，新加坡為72家，排在第三的雪梨則有27家。

金融時報指出，亞太地區是最早由疫情中復甦的地區之一，但國際貨幣基金（IMF）示警，一些經濟體受到的傷害，可能需要數年才能復原。

此外，全國封鎖措施和商業活動停擺，讓部分國家原本的問題擴大，例如不平等的情況惡化、失業率升高，以及社會福利差距擴大；對亞太區的企業而言，更嚴重的威脅則是債務負擔加重，且營收下滑，難以償還債務。

IMF也表示，政府的支援讓企業得以存活，但這些紓困措施一旦終止，可能出現倒閉潮；如果全球金融市場在經濟復甦的過程中開始緊縮，將導致資金外流，企業面臨額外壓力；這種風險，在亞洲地區尤為嚴重。

新加坡 台灣 紓困

上一則

小米攻電動車 10年砸100億美元 雷軍兼任CEO

延伸閱讀

新準則 美鼓勵外交官晤台官員 北京籲美謹言慎行

新準則 美鼓勵外交官晤台官員 北京籲美謹言慎行
金融時報：美國擔心北京考慮奪台灣控制權

金融時報：美國擔心北京考慮奪台灣控制權
長榮航空獲選「防疫最嚴謹」前20公司

長榮航空獲選「防疫最嚴謹」前20公司
長榮航空加入試行數位驗證平台 加速確認旅客健康資訊

長榮航空加入試行數位驗證平台 加速確認旅客健康資訊

熱門新聞

ViacomCBS等媒體巨擘上周股票慘遭拋售。路透

傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

2021-03-29 11:01
中國最大的問答式線上社區「知乎」，上市首日股價就破發。（取材自東方財富網）

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

2021-03-26 23:26
投資顧問認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，特斯拉不如趁早離開中國。(美聯社)

從特斯拉看美企在中國處境 專家：趁早離開為吉

2021-03-30 10:45
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

美扶植半導體來真的 下個關注美光、格羅方德？

2021-03-24 01:34
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38
全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐。路透

達里歐：比特幣很可能會被政府認定違法

2021-03-28 12:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說
新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月