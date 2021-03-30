我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延續川普政策 拜登鼓勵美外交官會見台灣官員

緬甸示威者死亡逾500人 可能爆發內戰

從特斯拉看美企在中國處境 專家：趁早離開為吉

中央社台北30日電
投資顧問認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，特斯拉不如趁早離開中國。(美聯社)
投資顧問認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，特斯拉不如趁早離開中國。(美聯社)

美中關係持續緊張，美國特斯拉電動車更被禁止駛入中國軍事設施及官方機構。專家認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，沒有外國企業的空間，尤其是美國企業，不如趁早離開中國。

美國專家更對特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）事後吹捧中國發展成就，試圖挽回頹勢直言，這種行徑在目前的政治意義及政治環境下，「中國當局不會太在乎的」。

美國之音（VOA）中文網報導，美國商業投資顧問張洵認為，中國政府對境內包括美企在內的所有外企，在法律和政治上的要求一直存在。若美中政治關係沒有鬧僵，中方在執法上可以睜一隻眼閉一隻眼。但眼下中國表現得越來越自信，美企夾在政治關係緊張的美中之間，日子就「非常不好過」。

張洵指出，外企不可避免將成為中國政府顯示能操縱西方，進而控制世界的「手段、木偶、道具」。在這種情況下，中國會毫不猶豫地展示其控制力，外企「夾在中間很難做事」。

美國中國問題專家章家敦表示，中國引進外資的長遠目標絕非要讓外企取得中國的市場，而是要拿走外企的資金和技術。中共總書記習近平並不認同外企「在中國真的應該有一席之地」。

章家敦認為，美企既想捍衛美國價值觀，又想獲利，但又必須聽從中國當局的管制，想要取得平衡是不可能的。短期來看，在中國經營也許會賺錢。但長期來看勢必被趕出中國。

他預言，中共政權可能在某些方面會有某種臨時性的放鬆，但他們的目標很明確，那就是絕對掌控國營經濟，沒有外企的空間，尤其是美企。因此，如果美企聰明的話，「不如在技術沒有被竊取之前，離開中國」。

針對馬斯克在特斯拉電動車被禁入軍事設施後，還公開吹捧中國發展成就，張洵則直言，中國對特斯拉網開一面的可能性不大，馬斯克可能是「一廂情願」。

他說，如果馬斯克願充當中國「大外宣」，在美國四處替中國宣傳，可能另當別論。但在目前的政治意義及政治環境下，「中國當局不會太在乎的」。

中國 美國 特斯拉

上一則

PayPal推出新功能 開放美國用戶以加密貨幣結帳

延伸閱讀

特斯拉賣空酒瓶 1個779元兩天被搶光

特斯拉賣空酒瓶 1個779元兩天被搶光
只有特斯拉可以這樣玩 30輛Model X大跳「鷗翼」舞

只有特斯拉可以這樣玩 30輛Model X大跳「鷗翼」舞
特斯拉「空酒瓶」 中國官網上喊賣120美元

特斯拉「空酒瓶」 中國官網上喊賣120美元
美國民眾只要這麼做 即可用比特幣購買特斯拉

美國民眾只要這麼做 即可用比特幣購買特斯拉

熱門新聞

ViacomCBS等媒體巨擘上周股票慘遭拋售。路透

傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

2021-03-29 11:01
中國最大的問答式線上社區「知乎」，上市首日股價就破發。（取材自東方財富網）

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

2021-03-26 23:26
合法減稅 15大祕招一次學。（美聯社）

合法減稅 15大祕招一次學

2021-03-22 12:15
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

美扶植半導體來真的 下個關注美光、格羅方德？

2021-03-24 01:34
全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐。路透

達里歐：比特幣很可能會被政府認定違法

2021-03-28 12:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台