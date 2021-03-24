重啟概念失守 股指由升轉跌

由於科技股遭到拋售，投資人繼續由已大漲的成長型類股中撤出，史坦普500指數回吐早盤漲幅，收盤下跌。美聯社

由於科技股遭到拋售，投資人繼續由已大漲的成長型類股中撤出，史坦普500指數回吐早盤漲幅，收盤下跌。

史指盤中上漲0.8%，尾盤因科技股急跌下跌21.38點或0.55%收3889.14點。那斯達克綜合指數下跌265.81點或2.01%收1萬2961.89點，因大型科技股普遍下跌，蘋果、Netflix和臉書都下跌逾2%，特斯拉下跌4.82%。道瓊工業平均指數盤中一度上漲逾300點，但收盤讀秒前失守，下跌3.09點或0.01%收3萬2420.06點。

像是航空和航運等受惠經濟重啟的概念股尾盤走低。由於疾病控制與預防中心(CDC)表示航行禁令將持續到11月1日之後，郵輪營運商股價開始回落。挪威郵輪下跌4.85%，而皇家加勒比海和嘉年華分別下跌2.75%和1.89%。達美航空和聯合航空也收在最低點。

即使殖利率 下跌也未能挽回跌勢。10年期美國 國債殖利率下跌3個基點至1.64％，繼續從上周創下的14個月高點回落。

油價反彈超過6％，刺激能源股上揚2.5%，成為大盤唯一亮點。EOG Resources和Marathon Oil分別上漲4.15%和2.65%，而Diamondback Energy的漲幅為3.13%。材料和金融類股也跑贏大盤，分別上漲逾0.7%。

貝萊德美國基本股票投資長德斯皮里托(Tony DeSpirito)表示，「股市第1季遇到動盪，但表現一路強勁。與經濟復甦聯動的周期性股票繼續領漲。」「我們認為有必要為全新而強大的經濟周期開始做好準備。」

聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)和財政部長葉倫(Janet Yellen)連續第二天在國會聽證。鮑爾在與參議院銀行業委員會成員對談時表示，預計在新冠疫情結束後，2021年經濟將實現強勁成長。

鮑爾說：「在最可能的情況下，今年成長將會非常非常強勁。」「當然還是有上下的風險，但是從成長角度來看，這應該是非常強勁的一年。長遠來看，我們的確必須增加收入以支持想要執行的永久性支出。」

英特爾股價逆轉早盤漲幅，雖該晶片巨頭宣布復出計畫，但其股價下跌2.27%。該公司之前宣布將新建兩家工廠，以生產自用和其他公司下訂的晶片。

市場對美國和國外新冠病毒感染上升的擔憂再次引起市場廣泛拋售。世界衛生組織(WHO)說，隨著高傳染性變種病毒不斷傳播，全球許多地區的新冠病毒病例正在上升。德國和法國正在擴大或實施全新的封鎖措施。

不過，隨著全美疫苗接種步伐加快，現在已有五分之一成年人接受全程疫苗接種，對美國成功重新開放的期望仍然很高。

TS Lombard研究部負責人布倫南(Oliver Brennan)在報告中表示：「在經濟復甦之際，股票出現牛市仍十分有說服力。」「獲利預期已經趕上疫機前水平；但上行風險仍然存在。」