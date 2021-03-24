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美扶植半導體來真的 下個關注美光、格羅方德？

記者楊伶雯／綜合報導
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

英特爾投下震撼彈，將投資200億美元興建兩座新晶圓廠，且提供晶圓代工服務，直接挑戰晶圓代工龍頭台積電，不過，台灣經濟研究院研究員劉佩真認為，英特爾對代工的服務模式並不熟悉，台積電具有四大競爭優勢，並不怕英特爾踢館。

英特爾晶圓代工子公司名稱是「英特爾晶圓代工服務」（Intel Foundry Services），將為IC設計業者這類無廠半導體業者進行晶圓代工；英特爾執行長杰辛格（Pat Gelsinger）表示，預估2025年晶圓代工市場規模將達1000億美元，英特爾將在這塊市場中競爭，且生產種類廣泛的晶片。

英特爾在先進製程技術上卡關，原本傳出將委外代工，市場認為，台積電將獲得英特爾的代工訂單，但是在執行長杰辛格上任後，政策出現改變，現在更是要興建新晶圓廠，且重新進入晶圓代工市場，等同是與台積電直接競爭，消息一出引來市場高度關注。

劉佩真分析，美國政府兩大政策主軸是聯盟抗中及扶植美國晶圓鞏固美國在IC製造上的地位，過去英特爾在製造技術上也曾位居全球第一，英特爾成為美國政府主要扶植對象並不意外，包括格羅方德、美光是否也有新的投資也值得觀察。

英特爾蓋新廠，同時大動作成立晶圓代工子公司，動作相當積極，市場認為是直指台積電而來，未來兩家公司競爭態勢將會加劇，不過，劉佩真認為，面對英特爾的挑戰，對台積電的影響不大。

她表示，英特爾呼應美國政策宣布設新廠，回歸美國製造當生產的政策，但在晶圓代工這塊領域上，英特爾過去就面臨客戶信賴度及對代工服務的操作問題。

劉佩真說，英特爾先前只爭取到阿爾特拉等少數公司的代工訂單，除了客戶信賴度之外，最主要的關鍵在於英特爾對於在「一座工廠使用多種製程、為多個客戶製作多種產品」的代工服務模式不熟悉。

劉佩真強調，台積電專注在代工領域，具有先進製程技術領先、高良率、客戶信賴度高、技術籃圖可實現性高等四大競爭優勢，也是台積電穩居晶圓代工龍頭的關鍵。

劉佩真分析英特爾與台積電的不同，在人事上，台積電雙首長制穩定的帶領公司往前發展，在技術上更是有明確的技術籃圖，反觀英特爾的內部人事動盪，執行長更動頻繁，且在技術上，目前先進製程約落後台積電1~2個世代。

知名半導體分析師陸行之在臉書上發文表示，英特爾宣布要跟台積電對幹，繼續拚先進製程工藝，但他同時直指英特爾執行長杰辛格「有些搞錯方向」，「感覺代工只能服務系統客戶，AMD、高通、博通、英偉達怎麼會找競爭者代工呢？」

台積電 美國 投資

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