憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

擔憂全球經濟可能因新冠疫情 大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。

史坦普500指數 下跌30.07點或0.76%至3910.52點，因工業和材料類股承壓。道瓊工業平均指數下跌308.05點或0.94%至3萬2423.15點，開拓重工下跌3.44%。那斯達克綜合指數下跌149.85點或1.12%至1萬3227.7點。小型股羅素2000指數下跌3.6%至2185.69點，為6月以來最糟單日走勢。

在推出新的疫情限制後，旅遊和零售股大跌。嘉年華和挪威郵輪均暴跌逾7%。美國 航空和聯合航空也分別下跌超過6%。實體零售商Gap下跌7.76%。

世界衛生組織說，隨著高度傳染性變種病毒繼續傳播，全球大多數地區都出現新病例數上升。德國將封鎖期間延長至4月18日，而近三分之一的法國在20日進入為期一個月的封鎖期。在第三波全球感染浪潮的威脅下，油價下跌逾6%。

Commonwealth Financial Network投資長麥克米蘭(Brad McMillan)表示：「即使已有長足進展，但第三波疫情讓醫學和經濟上大部分人口處於脆弱狀態。」「這種傷害需要時間來愈合。接種疫苗可以控制，但需要時間。」

美國每天接種約250萬支新冠病毒疫苗。但是，隨著各州州長放寬企業限制，有21州的新病例數正在增加。

新牛市正式走過一年，股票漲勢暫停。在空前的公衛危機讓史指在短短22天內暴跌30%後，23日適逢股指觸底一周年。

自一年前低點至今，股指已劇烈反彈，史指上漲約80%，為史上新牛市最佳開端。那指上漲逾90%，而道指同期飆升約75%。

Edward Jones投資策略師菲爾(Craig Fehr)表示：「股市上漲是出於對經濟反彈預期的定價，我認為該預期將會實現。」「股市將會繼續上揚，但不會像過去12個月那樣強勁。而且走勢將會有些顛簸。」

歷史顯示，像這樣的新牛市通常會在第二年出現強勁反彈，但漲幅將更為有限。華爾街對史指年底共識目標為4099點，較22日收盤價高4%。

花旗美國首席股票策略師列夫科維奇(Tobias Levkovich)說，「自2020年3月低點以來，股價反彈了80%，很公平地暗示，很多利多早已被定價，並且自此再上升的潛力變得越來越有限。」

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)和財政部長葉倫(Janet Yellen)偕同出席美國眾議院金融服務委員會。兩人承認股市資產價值有些過高，但並不擔心金融穩定。

葉倫在證詞中說：「我要說的是，雖然資產估值已較歷史指標提高，但人們也相信，隨著疫苗接種迅速進行，經濟將能重回正軌。」「我認為，在資產價格居高不下的環境中，對於監管機構而言，重要的是確保金融部門具有韌性，並確保市場運作良好。」

與此同時，鮑爾強調，若需要縮減數十億元資產購買，Fed將謹慎溝通並緩慢行動，「在向前邁進過程中，我們已經說過，在實現目標取得更大進展時，我們將開始逐漸減少資產購買。」「屆時我們會在實際縮減前事先進行良好的溝通。」