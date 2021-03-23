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等待鮑爾、葉倫證詞 美股早盤持平

編譯黃嘉洵／綜合外電
美股三大指數23日早盤持平。路透
美股三大指數23日早盤持平。路透

美股三大指數23日早盤持平，市場將關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾與財長葉倫出席國會聽證會的證詞。

道瓊工業指數23日早盤跌94點或0.29%，標普500指數跌0.17%，那斯達克綜合指數跌0.04%；費城半導體指數跌0.12%，台積電ADR跌1.22%。

鮑爾和葉倫在美東時間23日中午12時（台北時間24日午夜零時）將以視訊形式出席參議院金融服務委員會的聽證會，預料將被參議員問到對經濟展望、通膨憂慮及財政赤字等議題的看法。

鮑爾在事前備妥的講稿中表示，「（經濟）復甦已比普遍預期還快，且看來還會增強」，但「復甦遠未完成，因此，在Fed，我們會繼續提供經濟所需要的支持，不管時間有多長」。

隨著全球死亡病例與確診數上揚，跡象顯示對抗新冠疫情的進展陷入停滯。美元走強、美國10年期公債殖利率連續第二日下滑，西德州原油價格跌破每桶60美元，原因是近期需求前景疲弱。

雪佛龍（Chevron）、西方石油（Occidental）及埃克森美孚公司（Exxon Mobil）早盤股價下跌1.42%至3.68%。

旅遊相關類股早盤同步走低，包括聯合航空、美國航空、皇家加勒比遊輪公司及嘉年華郵輪集團，跌幅介於0.73%至2.3%；英國藥廠阿斯特捷利康早盤股價跌1.09%，利空是美國醫療機構懷疑該公司提供的大規模疫苗試驗資料可能不完整。

指數 美國 鮑爾

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