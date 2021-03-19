Fed看景氣強升：可能只是「血糖一時衝高」

Fed主席鮑爾不認為景氣會有基本性的好轉。(路透)

美國聯準會（Fed）主席及決策團隊雖上修經濟預測，但仍認為景氣強勁回升 可能只是「血糖一時衝高」，擔憂新冠肺炎疫情 復發，明年財政政策的支持力道減退，以及勞工恢復就業 艱難。

Fed預測今年經濟成長率將衝到6.5%，但明年成長率將降到3.3%，後年為2.2%；且儘管一些經濟學者擔憂通膨飆升，但Fed卻不以為然，預估今年核心通膨率雖將升到2.2%，明年將回降到2%，後年也僅2.1%。

鮑爾 也不認為景氣會有基本性的好轉，「一些社交保距」措施仍將持續，且就業很難恢復到疫情之前的水準；「很多人需要重回職場，但無法在一夜之間做到，都需要相當的時間，不管經濟表現多好」。鮑爾還擔憂疫情再度升高；「我們雖有信心疫情將會下降，但畢竟尚未做到」。

華府布魯金斯研究所高級研究員艾德堡指出，「並沒有跡象顯示經濟將會持續暴走」。

總體政策觀點研究公司資深學者羅斯勒─瓦伯頓表示，「經濟活動解禁所引發的反彈，不大可能持久。機票正在上漲，但不可能年年上漲，這只是過渡性現象。財政政策也只是一次性的血糖衝高。支票花光後，我們又將回到基本面」。

不過他認為短期景氣仍非常看好，不只消費將激增，而且房市及製造業都已快速復甦。

彼得森國際經濟研究所高級研究員加格隆指出，今年6.5%的經濟成長率雖高，但卻是建立在去年萎縮3.5%的低基期上；「這只是一次反彈，雖然是非常強的反彈」。他認為如果疫苗奏效，今年經濟成長率可能超過Fed預估。