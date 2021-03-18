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公債殖利率升至14個月高點 美股早盤漲跌互見

編譯黃嘉洵／綜合外電
美債殖利率躍升至14個月高點令科技股承壓，投資人擔憂股價過高並獲利了結。路透
美債殖利率躍升至14個月高點令科技股承壓，投資人擔憂股價過高並獲利了結。路透

美股18日早盤漲跌互見，標普500指數跌從前日歷史高點回檔，那斯達克綜合指數跌逾1%，原因是美債殖利率躍升至14個月高點，令科技股承壓，投資人擔憂股價過高，並獲利了結。

道瓊工業指數18日早盤漲0.05%，標普500指數跌0.57%，那斯達克綜合指數跌1.28%。費城半導體指數跌1.83%，台積電ADR跌1.41%。

美國中、長期公債殖利率18日再度竄升，10年期殖利率升破1.7%關卡，為2020年元月以來首見；30年期殖利率也觸及2.5%，躍升至2019年8月來最高點。

聯準會（Fed）誓言暫時忽略通膨，並在2023年以前維持貨幣寬鬆政策，顯然有意持續支應經濟，並允許經濟進一步升溫，引發市場押注經濟快速成長及通膨上揚，並預測股價正逼近多年來的高點。

聯準會預期隨著新冠肺炎疫情危機緩解，美國今年的經濟成長和通膨將迅速上揚，聯準會也重申將在未來幾年把目標利率維持在近零水平的承諾。

蘋果、臉書、Netflix、亞馬遜及微軟等對殖利率敏感的科技股，18日早盤的跌幅介於0.6%至1.4%；對經濟前景敏感的美國大型銀行早盤勁漲，例如摩根大通、美國銀行、 花旗集團及高盛。

殖利率 指數 美國

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