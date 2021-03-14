全球最嚴格 印度擬禁止持有加密貨幣 將祭出罰款

印度高層官員透露，印度將提案對持有加密貨幣者開罰。（路透）

印度 高層官員透露，印度將提出一項法律禁止加密貨幣 ，針對任何在印度交易加密貨幣、甚至持有這類數位資產的任何人祭出罰款，這可能會對正投入這類炙手可熱資產類別的數百萬名投資 人造成打擊。

這名對上述計畫有直接了解的官員對路透表示，這項提案將對持有、發行、挖礦、交易和轉帳加密貨幣資產予以刑事化。這會是全世界打擊加密貨幣的最嚴格政策之一。

印度政府1月已經要求禁止比特幣這類民間加密貨幣，同時正在建立一套官方數位貨幣的架構。不過，印度政府近來的言論，又讓投資人燃起希望，認為當局可能會放過這個蓬勃發展的市場。

然而印度高層官員最新表示，政府的提案將讓加密貨幣持有人有六個月可進行結清，此後將處以罰款。

官員們有信心上述法案能成為法律，原因是印度總理莫迪的政府在國會擁有多數席次。

如果這項禁令成為法律，印度將成為讓持有加密貨幣成為「違法」的第一個主要經濟體。就連中國大陸也只是禁止加密貨幣挖礦與交易，並未對持有加密貨幣開罰。

印度財政部尚未回覆路透的電子郵件回應請求。

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在印度，儘管政府揚言祭出禁令，但加密貨幣的交易量正在膨脹，根據產業界估計，印度有800萬名投資人目前持有價值1000億盧比（約14億美元）的加密貨幣投資。