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全球最嚴格 印度擬禁止持有加密貨幣 將祭出罰款

編譯葉亭均／綜合報導
印度高層官員透露，印度將提案對持有加密貨幣者開罰。（路透）
印度高層官員透露，印度將提案對持有加密貨幣者開罰。（路透）

印度高層官員透露，印度將提出一項法律禁止加密貨幣，針對任何在印度交易加密貨幣、甚至持有這類數位資產的任何人祭出罰款，這可能會對正投入這類炙手可熱資產類別的數百萬名投資人造成打擊。

這名對上述計畫有直接了解的官員對路透表示，這項提案將對持有、發行、挖礦、交易和轉帳加密貨幣資產予以刑事化。這會是全世界打擊加密貨幣的最嚴格政策之一。

印度政府1月已經要求禁止比特幣這類民間加密貨幣，同時正在建立一套官方數位貨幣的架構。不過，印度政府近來的言論，又讓投資人燃起希望，認為當局可能會放過這個蓬勃發展的市場。

然而印度高層官員最新表示，政府的提案將讓加密貨幣持有人有六個月可進行結清，此後將處以罰款。

官員們有信心上述法案能成為法律，原因是印度總理莫迪的政府在國會擁有多數席次。

如果這項禁令成為法律，印度將成為讓持有加密貨幣成為「違法」的第一個主要經濟體。就連中國大陸也只是禁止加密貨幣挖礦與交易，並未對持有加密貨幣開罰。

印度財政部尚未回覆路透的電子郵件回應請求。

比特幣在13日衝破6萬美元，再創歷史新高，今年來價值翻漲近一倍，原因是獲得特斯拉執行長馬斯克等名人支持。

在印度，儘管政府揚言祭出禁令，但加密貨幣的交易量正在膨脹，根據產業界估計，印度有800萬名投資人目前持有價值1000億盧比（約14億美元）的加密貨幣投資。

貨幣 印度 投資

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