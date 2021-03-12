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美上季家庭財富刷新紀錄 衝上130.2兆美元

編譯黃嘉洵／綜合外電
美國家庭2020年底前的資產淨值寫下歷史新高，原因是股市、房地產及其他資產價格大漲。路透
美國家庭2020年底前的資產淨值寫下歷史新高，原因是股市、房地產及其他資產價格大漲。路透

美國家庭2020年底前的資產淨值寫下歷史新高，原因是股市、不動產及其他資產價格大漲，緩和了新冠肺炎疫情重創經濟的衝擊。

華爾街日報報導，聯準會（Fed）11日公布，美國家庭資產淨值去年第4季較第3季增加5.6%至130.2兆美元，與一年前相比，則成長10%。報告未顯示各所得水準的財富分布狀況。

美國國會和Fed祭出前所未見的刺激措施，帶動金融資產自2020年首季開始穩健成長，特別是企業股票和共同基金。美股標普500指數上季漲了12%，全年漲16%。

不動產價格上漲也推升美國家庭的資產淨值，許多美國民眾能以更低的利率展延房貸，用現金償債或修繕房屋。去年12月成屋售價中位數年增近13%至約31萬美元。

美國家庭資產淨值增加，正讓各界更加樂觀看待今年的經濟復甦展望，因家庭支出占美國國內生產毛額（GDP）的逾三分之二。

美國通過的規模1.9兆美元紓困案，預料提高全年經濟成長率預估至近40年來最高；華爾街近期訪調的分析師已條高今年全年的平均經濟成長率，從2月時預估的4.87%，調升至5.95%。

雖有疫情衝擊，但家庭資產負債表未受影響，主要歸功於聯邦政府已提供上兆美元的紓困金，包括直接發放現金給一般家庭發放支票，並加發失業補助金。

美國家庭2020年總負債增加4%至16.64兆美元，相較下，2019年的增幅為3.2%。消費信用負擔則幾乎未變，因為一些家庭用紓困支票與失業救濟金償還貸款。

報告指出，企業去年未償還債務增加9.1%至17.7兆美元，聯邦政府債務則增加24%至23.621兆美元。

美國 紓困金 華爾街

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